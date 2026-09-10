ด่วน! ไฟไหม้เรือเฟอร์รี ในสถานที่ท่องเที่ยวดังฟิลิปปินส์ ตาย 5 สูญหายอีก 87
ไฟไหม้เรือเฟอร์รี ในสถานที่ท่องเที่ยวดังฟิลิปปินส์ ตาย 5 สูญหายอีก 87 ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 42 คน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้บนเรือเฟอร์รี เอ็มวี จูน แอสเตอร์ (MV June Aster) เมืองโครอน ในจังหวัดปาลาวันของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ มีผู้สูญหายอีก 87 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว 42 คน จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุมีคนบนเรือ 134 คน
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ทั้งนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่ และกระแสน้ำที่รุนแรง ทั้งนี้โฆษกของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้
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