CIB รวบ “พระราชาคณะ” ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 08:36 น.

CIB รวบ “พระราชาคณะ” เจ้าอาวาสพุทไธศวรรย์ ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด สีกาคนสนิทโดนด้วย

ชุดสืบสวน บก.ป. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการตรวจค้นวัดดังกล่าว เพื่อทำการควบคุมตัวสอบปากคำต่อไป

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ระบุว่า “CIB ควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา (ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม) ตามหมายจับศาลอาญาฯ หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน-นำเงินไปมอบให้กับสีกาแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น”

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ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “ไม่มีใครมาเหนือดวง CIB รวบเพิ่มอีก สีกาคนสนิทเจ้าอาวาสวัดดัง เอี่ยวเบียดบังเงินวัด-เงินหมุนในบัญชีหลักสิบล้านต่อปี”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 08:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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