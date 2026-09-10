CIB รวบ “พระราชาคณะ” ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด
CIB รวบ “พระราชาคณะ” เจ้าอาวาสพุทไธศวรรย์ ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด สีกาคนสนิทโดนด้วย
ชุดสืบสวน บก.ป. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการตรวจค้นวัดดังกล่าว เพื่อทำการควบคุมตัวสอบปากคำต่อไป
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ระบุว่า “CIB ควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา (ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม) ตามหมายจับศาลอาญาฯ หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน-นำเงินไปมอบให้กับสีกาแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น”
ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “ไม่มีใครมาเหนือดวง CIB รวบเพิ่มอีก สีกาคนสนิทเจ้าอาวาสวัดดัง เอี่ยวเบียดบังเงินวัด-เงินหมุนในบัญชีหลักสิบล้านต่อปี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าอาวาสวัดเสาหิน จ.เชียงใหม่ สึกแล้ว หลังโดนกล่าวหานัวสีกา เจ้าตัวลั่นไม่ใช่ตน
- ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ทิดสฤษฎิ์” อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้านเปย์สีกา
- ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด