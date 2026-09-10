“ไจแอนท์” พิตบูลกัดหญิงวัย 70 ปีดับ ตรวจพบเคยฆ่าเจ้าของมาแล้วเมื่อปี 64
ไจแอนท์ สุนัขพิตบูลผสม หรือ แบนด๊อก กัดหญิงวัย 70 ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลเสียชีวิต ตรวจพบเคยฆ่าเจ้าของมาแล้วเมื่อปี 64 ก่อนถูกนำมารับเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว พร้อมด้วยแพทย์เวร และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งเหตุสุนัขทำร้ายเจ้าของเสียชีวิต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2569
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ พบร่างของผู้ดูแล เป็นหญิง อายุประมาณ 70 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือด มีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณใบหน้า ลำคอ และแขนขวา
สอบสวนทราบว่า สุนัขตัวที่ก่อเหตุ ชื่อว่า ไจแอนท์ เป็นสุนัขพันธุ์แบนด๊อก หรือพิตบูลลูกผสม วัยประมาณ 7 ปี ขณะเกิดเหตุผู้ดูแล ได้นำเจ้าไจแอนท์ มาอาบน้ำ ภายหลังอาบน้ำเสร็จ จึงจับมาเช็ดตัว และล็อคคอ เพื่อที่จะใส่ปลอกคอ แต่ทางเจ้าไจแอนท์ มีท่าทีขัดขืน ก่อนเข้าทำร้ายร่างกายผู้ดูแล จนเสียชีวิต
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าสุนัขตัวดังกล่าวเคยก่อเหตุ กัดเจ้าของเสียชีวิตมาแล้วในปี 2564 จนเคยเป็นข่าวในช่วงเวลานั้น หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทางชมรมพิตบูลโซน ได้มารับไปดูแลต่อ ก่อนที่จะมาเกิดเหตุอีกครั้ง
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