สองวัยรุ่นบุกบ้าน ทำร้ายคนไทยในออสเตรเลีย ใช้ดาบซามูไรฟันได้รับบาดเจ็บ
สองวัยรุ่นบุกบ้าน ทำร้ายคนไทยในออสเตรเลีย ใช้ดาบซามูไรฟันได้รับบาดเจ็บ ปล้นกุญแจรถ แต่ขับรถไม่เป็น สุดท้ายโดนรวบทั้งคู่
เมือวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว นิวส์เอยู รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมวัยรุ่นอายุ 14 และ 15 ปี ภายหลังจากที่ก่อเหตุบุกเข้าไปในบ้านพักของนายกอล์ฟ ศรีธนาอมร คุณพ่อชาวไทยวัย 48 ปี และลงมือทำร้ายร่างกาย ภายเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
จากการสอบปากคำนายกอล์ฟ เล่าว่าตนนอนอยู่ข้างภรรยา ก่อนที่วัยรุ่นจะปีนรั้วเข้ามาทุบกระจก และเข้ามาในบ้าน วัยรุ่นได้บุกมาขอกุญแจรถ ซึ่งในขณะที่ภรรยาของนายกอล์ฟกำลังหากุญแจ เขาก็ใช้ดาบซามูไรฟันไปที่หน้า นายกอล์ฟยอมรับว่ากลัวมาก แต่เขานึกถึงภรรยาและลูกสาว
ก่อนที่วัยรุ่นจะได้กุญแจรถและขึ้นไปบนรถยนต์ทว่า วัยรุ่นทั้งสองขับรถไม่เป็นและใช้เวลาอยู่บนรถนานกว่า 20 นาทีในการพยายามสตาร์ทรถ ก่อนที่วัยรุ่นจะกลับมาหานายกอล์ฟและบังคับให้ช่วยสอนสตาร์ทรถให้ นนายกอล์ฟยอมพราะต้องการให้วัยรุ่นไปให้พ้น อย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมได้สำเร็จ แม้วัยรุ่นพยายามขัดขืน
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งขึ้นศาลเด็กในวันเกิดเหตุ และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
ขณะที่นายกอล์ฟยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยอาการบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิต และรอเข้าตรวจ CT สแกนต่อไป
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