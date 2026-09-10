มอบตัวแล้ว หมวดโอ๋ ตำรวจยิงเมียดับกลางโรงเรียนอนุบาล หลังปิดล้อมนาน 20 ชั่วโมง
มอบตัวแล้ว หมวดโอ๋ ตำรวจยิงเมียดับกลางโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหล หลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนาน 20 ชั่วโมง
จากกรณีเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ศพ โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่า ครูเสียชีวิต 1 คน เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ เป็นแฟนผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยตำรวจได้ทำการปิดล้อมมาอย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัว ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้ว หลังพยายามปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า 20 ชั่วโมง
ด้าน พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ.บางละมุง เปิดเผยว่า หลังจากลูกชายพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเวลาประมาณ 06.20 น. ร.ต.ต.ทัศพงษ์จึงยอมมอบตัวแต่โดยดี
ขณะออกมามอบตัว ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ไม่มีอาวุธปืนติดตัว และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงจุดที่นำอาวุธไปวางไว้ เพื่อให้ตำรวจเข้าตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน
ผกก.สภ.บางละมุง เปิดเผยว่า ผู้ต้องหามีอาการอ่อนเพลียและยังอยู่ในภาวะเครียด โดยหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่สถานการณ์บริเวณบ้านพักขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยแล้ว
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