“เจ๊รวย” สส.ภูมิใจไทย เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” ระหว่างประชุมงบ
เจ๊รวย สส.ภูมิใจไทย เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” ระหว่างประชุมงบประมาณ เสียงดังจนผู้สื่อข่าวชั้นลอยสามารถได้ยิน
ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ สังเกตเห็น นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ตของ “อัสนี-วสันต์” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานการประชุม
โดยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบระบุว่าเสียงคอนเสิร์ตนั้นดังพอที่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณชั้นลอย ซึ่งเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชน สามารถได้ยินเสียงของคอนเสิร์ต
เบื้องต้นคาดว่า เป็นการรับชมการถ่ายทอดสด FAREWELL CONCERT อัสนี-วสันต์ “อยากจะย้ำ ชัดๆ ครั้งสุดท้าย” ซึ่งจัดแสดงรอบสุดท้ายในวันที่ 9 กันยายน 2569 ผ่าน AIS PLAY