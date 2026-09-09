เปิดวาร์ป ตำรวจจราจรหญิง สวยออร่าทะลุแดด คลิปไวรัลคนดูเกือบล้าน
คลิปไวรัล ตำรวจจราจรหญิง ยืนโบกรถกลางแดดร้อนระอุ ทำชาวเน็ตหลุดโฟกัส เพราะความสวยออร่า คนเกือบล้านแห่ขอวาร์ปด่วนๆ
กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่คนแห่เข้ามาดูกว่า 6.2 แสนครั้ง เมื่อตำรวจจราจรหญิงเจ้าของบัญชีติ๊กต็อก @chnd_ounn โพสต์คลิปขณะปฏิบัติงานจราจรอย่างแข็งขันกลางถนนที่แดดแผดอย่างร้อนระอุ แต่ ตร.จราจรหญิง รายนี้กลับยังแจกรอยยิ้มแสนหวาน กับหน้าตาแสนสวยระดับดาราในวงการบันเทิง ทำเอาชาวเน็ตแห่ขอวาร์ปกันยกใหญ่ และแน่นอนว่าทีมงาน เดอะไทยเกอร์ ตามหามาให้แล้วค่ะ
@chnd_ounnโฆษณา
เนื้อคู่อยู่ได้ทุกที่ เช่น กลางถนน🧡🤭 #ตํารวจหญิง #ตํารวจจราจร
อ้างอิงจาก : TikTok @chnd_ounn, IG chnd_ounn
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