ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด
ตบหนุ่มไทยชนะรวด 3 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมจบอันดับ 3 ตารางรวม เตรียมดวลออสเตรเลีย อันดับ 6 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ลุ้นตั๋วรอบรองชนะเลิศ
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลุ้นพบ ออสเตรเลีย ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ไทยผ่านรอบแรกด้วยผลงานไร้พ่าย ชนะกาตาร์ 3-0 เซต เฉือนเกาหลีใต้ 3-2 เซต และปิดท้ายด้วยชัยชนะเหนือไชนีสไทเป 3-2 เซต เมื่อวันที่ 9 กันยายน
เกมกับไชนีสไทเป ไทยต้องเล่นถึง 5 เซต ก่อนชนะ 25-23, 22-25, 23-25, 25-22 และ 15-10 เก็บชัยครบ 3 นัด มี 7 คะแนน คว้าแชมป์กลุ่ม C
ผลงานนี้ส่งไทยขึ้นอันดับ 3 เมื่อนำ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเรียงอันดับรวม ส่วนออสเตรเลียจบอันดับ 6 ทำให้ทั้งสองทีมต้องพบกันตามระบบประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจับอันดับ 3 พบอันดับ 6
ออสเตรเลียผ่านเข้ารอบจากกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 โดยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 เซตในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
รอบ 8 ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน 2569 โดย Volleyball World ยังไม่ได้อัปเดตวันและเวลาเฉพาะของคู่ไทย พบ ออสเตรเลียบนหน้าตารางอย่างเป็นทางการ ณ เวลาตรวจสอบ จึงควรรอการยืนยันอีกครั้งก่อนระบุเวลาแข่งขัน
ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที ขณะที่แชมป์เอเชียรายการนี้ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนทีมที่คว้าเหรียญทั้ง 3 อันดับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2027
แฟนวอลเลย์บอลไทยสามารถติดตามการแข่งขันทาง MONOMAX และ VBTV ซึ่งถ่ายทอดการแข่งขันรายการนี้ โดยต้องรอผังถ่ายทอดคู่ไทยรอบ 8 ทีมอัปเดตอีกครั้ง
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แหล่งอ้างอิง: Volleyball World | สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย | PPTV | Main Stand