ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 07:01 น.
ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด
volleyballworld

ตบหนุ่มไทยชนะรวด 3 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมจบอันดับ 3 ตารางรวม เตรียมดวลออสเตรเลีย อันดับ 6 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ลุ้นตั๋วรอบรองชนะเลิศ

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลุ้นพบ ออสเตรเลีย ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ไทยผ่านรอบแรกด้วยผลงานไร้พ่าย ชนะกาตาร์ 3-0 เซต เฉือนเกาหลีใต้ 3-2 เซต และปิดท้ายด้วยชัยชนะเหนือไชนีสไทเป 3-2 เซต เมื่อวันที่ 9 กันยายน

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เกมกับไชนีสไทเป ไทยต้องเล่นถึง 5 เซต ก่อนชนะ 25-23, 22-25, 23-25, 25-22 และ 15-10 เก็บชัยครบ 3 นัด มี 7 คะแนน คว้าแชมป์กลุ่ม C

ผลงานนี้ส่งไทยขึ้นอันดับ 3 เมื่อนำ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเรียงอันดับรวม ส่วนออสเตรเลียจบอันดับ 6 ทำให้ทั้งสองทีมต้องพบกันตามระบบประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจับอันดับ 3 พบอันดับ 6

ออสเตรเลียผ่านเข้ารอบจากกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 โดยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 เซตในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม

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volleyballworld

รอบ 8 ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน 2569 โดย Volleyball World ยังไม่ได้อัปเดตวันและเวลาเฉพาะของคู่ไทย พบ ออสเตรเลียบนหน้าตารางอย่างเป็นทางการ ณ เวลาตรวจสอบ จึงควรรอการยืนยันอีกครั้งก่อนระบุเวลาแข่งขัน

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ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที ขณะที่แชมป์เอเชียรายการนี้ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนทีมที่คว้าเหรียญทั้ง 3 อันดับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2027

แฟนวอลเลย์บอลไทยสามารถติดตามการแข่งขันทาง MONOMAX และ VBTV ซึ่งถ่ายทอดการแข่งขันรายการนี้ โดยต้องรอผังถ่ายทอดคู่ไทยรอบ 8 ทีมอัปเดตอีกครั้ง

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แหล่งอ้างอิง: Volleyball World | สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย | PPTV | Main Stand

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 07:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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