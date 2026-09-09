อาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 17:50 น.

“จอนนี่มือปราบ” อัปเดตอาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว แพทย์สั่งงดเยี่ยม

“จอนนี่มือปราบ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยุทธพล ศรีสมพงษ์ เผยความคืบหน้าอาการของ นายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท หลังเข้ารับการรักษาจิตเวชว่า

“เช้าวันนี้ผมโทรไปสอบถามข่าวอาการของอำนาจ รื่นเริง กับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความเป็นห่วง เพื่อมาแจ้งข่าวท่านที่ติดตามข่าวสารการรักษาตัวทางด้านจิตเวชเชิงลึกของอำนาจ รื่นเริง ทั่วประเทศ

โฆษณา

คุณหมอแจ้งข่าวเบื้องต้นมาดังนี้ครับ วันนี้ อาการตอนนี้ ยังคงให้ยานอนหลับและยาเพื่อถอนพิษ ยังคงต้องควบคุมตัวเป็นระยะ แต่ยังพูดคุยยังไม่ได้ครับ น่าจะอีกหลายวันถึงจะพูดคุยได้ดี คงใช้เวลารักษาอาการถอนพิษสุรา และตัวยาเสพติด อีกสักระยะหนึ่ง ไม่ได้ล็อกตัวแล้ว

ตอนนี้ใช้เป็นยานอนหลับอ่อน ๆ ที่ใช้ลดอาการถอนพิษสุรา แต่ลดขนาดลงมากกว่ายาสลบทีแรกแล้ว คงอีกประมาณ 1 สัปดาห์ การถอนพิษสุราและยาเสพติดจะลดลงเหลือ 0 จากนั้นจะได้ประเมินการรักษาตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ทางแพทย์ยังไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมครับ ผมจึงมาส่งข่าว ให้แฟนมวย และเอฟซีครูอำนาจ ที่ติดตามเป็นห่วงครูอำนาจครับ ผมและลูกศิษย์ คิดถึงและเป็นห่วงนะครับครู ผมไม่ทิ้งครู อยู่ข้าง ๆ เสมอครับ ”

โพสต์ของ จอนนี่มือปราบ อัปเดตอาการ อำนาจ
FB/ ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ
จอนนี่มือปราบ ขณะเข้าเยี่ยม อำนาจ
FB/ ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 17:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เรย์ แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล ติดตามพร้อมกัน 10 ก.ย. 69

นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป ตำรวจจราจรหญิง สวยออร่าทะลุแดด คลิปไวรัลคนดูเกือบล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.วรเดช อาจารย์มหาวิทยาลัยถูกพบเสียชีวิตในบ้าน ข่าว

สลดสาเหตุ ดอกเตอร์มหาวิทยาลัย ขาดสอน 4 วัน-ติดต่อไม่ได้ พบเสียชีวิตคาบ้านพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดพงษ์ หนีซุกบ้านพัก หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมกดดันมอบตัว ข่าว

หมวดพงษ์ ปฏิเสธมอบตัว หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมบ้านกดดัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยเคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิง ครูสาว โรงเรียนอนุบาล ข่าว

เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยนิสัยจริงเป็นคนใจเย็น เคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิงครูสาวดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล ข่าว

ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เรย์ แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล ติดตามพร้อมกัน 10 ก.ย. 69 บันเทิง

นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง ข่าว

รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเสก ร้องโหนกระแส ถูกลูกจ้างขโมยเมีย ข่าว

สรุปดราม่า ช่างเสก โหนกระแส ทุ่มเปย์เมียทำหน้าอก 7 ครั้ง ถูกลูกจ้างตีท้ายครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.ศรีอยุธยา จัด &quot;มุทิตาคารวะ&quot; ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569 ข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด “มุทิตาคารวะ” ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง &quot;ครูเปิ้ล&quot; ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน ข่าวอาชญากรรม

เปิดภาพคลิปวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลัง TH-AI ตอบ สว. สีน้ำเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดนิส แจงสถานะ หลังถูกโยงมือที่สามสะบั้นรัก พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว บันเทิง

เดนิส แจงสถานะ หลังถูกจับตามือที่สาม พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งขับเลี้ยว บี้มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่ ข่าว

เก๋งเลี้ยวบี้ชน มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” สั่ง “ปทุมวัน-อุเทนถวาย” งดการเรียนการสอนในพื้นที่อย่างน้อย 3 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ บันเทิง

เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิ่กลั่ก เผยสาเหตุแม่ขอเงิน หมดตัวเพราะคนนอก บันเทิง

เลิ่กลั่ก สุดทน แม่ขอเงิน-ยืมไปทั่วจนหมดตัว เข้าใจลูกต้องกตัญญู แต่แบกภาระไม่ไหว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามียิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน ข่าว

โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามีตำรวจยิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” ป้อง TH-AI กรณีบอก สว. สีน้ำเงิน โต้ ChatGPT ก็ตอบแบบเดียวกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ &quot;แค่อยากให้พัก&quot; บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ “แค่อยากให้พัก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำพูดนักบิน หลังเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ ชนรถยนต์ตาย 5 ศพ บาดเจ็บอีก 5 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button