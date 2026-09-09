อาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว
“จอนนี่มือปราบ” อัปเดตอาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว แพทย์สั่งงดเยี่ยม
“จอนนี่มือปราบ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยุทธพล ศรีสมพงษ์ เผยความคืบหน้าอาการของ นายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท หลังเข้ารับการรักษาจิตเวชว่า
“เช้าวันนี้ผมโทรไปสอบถามข่าวอาการของอำนาจ รื่นเริง กับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความเป็นห่วง เพื่อมาแจ้งข่าวท่านที่ติดตามข่าวสารการรักษาตัวทางด้านจิตเวชเชิงลึกของอำนาจ รื่นเริง ทั่วประเทศ
คุณหมอแจ้งข่าวเบื้องต้นมาดังนี้ครับ วันนี้ อาการตอนนี้ ยังคงให้ยานอนหลับและยาเพื่อถอนพิษ ยังคงต้องควบคุมตัวเป็นระยะ แต่ยังพูดคุยยังไม่ได้ครับ น่าจะอีกหลายวันถึงจะพูดคุยได้ดี คงใช้เวลารักษาอาการถอนพิษสุรา และตัวยาเสพติด อีกสักระยะหนึ่ง ไม่ได้ล็อกตัวแล้ว
ตอนนี้ใช้เป็นยานอนหลับอ่อน ๆ ที่ใช้ลดอาการถอนพิษสุรา แต่ลดขนาดลงมากกว่ายาสลบทีแรกแล้ว คงอีกประมาณ 1 สัปดาห์ การถอนพิษสุราและยาเสพติดจะลดลงเหลือ 0 จากนั้นจะได้ประเมินการรักษาตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป
ทางแพทย์ยังไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมครับ ผมจึงมาส่งข่าว ให้แฟนมวย และเอฟซีครูอำนาจ ที่ติดตามเป็นห่วงครูอำนาจครับ ผมและลูกศิษย์ คิดถึงและเป็นห่วงนะครับครู ผมไม่ทิ้งครู อยู่ข้าง ๆ เสมอครับ ”
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