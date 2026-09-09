สลดสาเหตุ ดอกเตอร์มหาวิทยาลัย ขาดสอน 4 วัน-ติดต่อไม่ได้ พบเสียชีวิตคาบ้านพัก
ดร.วรเดช อาจารย์มหาวิทยาลัย ถูกพบเสียชีวิตในบ้าน หลังไม่ได้เข้าสอน 4 วัน เพื่อนติดต่อไม่ได้ คาดจากไปเพราะปัญหาสุขภาพกำเริบ ไร้คนช่วย
วงการศึกษาสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ นายวรเดช อายุ 50 ปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 9 กันยายน 2569
ก่อนหน้านี้นายวรเดชไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อนสนิทจึงพยายามติดต่อทุกช่องทางแต่ไม่สามารถติดต่อได้ รวมถึงสอบถามคนรอบข้างก็ไม่มีใครทราบเบาะแสจึงพากันเดินทางมาตามหาที่บ้านพัก พบว่าประตูด้านนอกถูกล็อกไว้และไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเรียกหา
เพื่อนสนิทได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยงัดประตูเข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน จากการตรวจค้นบริเวณห้องนอนพบร่างนายวรเดชนอนเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 วัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเคลื่อนย้ายร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดตามกระบวนการทางกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพกำเริบกะทันหันประกอบกับผู้ตายพักอาศัยอยู่เพียงลำพังจึงไม่มีใครช่วยเหลือได้ทันท่วงที
สำหรับ นายวรเดช เป็นอาจารย์สายวิชาการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการระดับปริญญาเอกและใช้ชีวิตพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักเพียงลำพังกระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าว
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