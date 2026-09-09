ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 10 ก.ย. เปิดฉาก 4 คู่บาสชาย เช็กช่องถ่ายทอดสด
ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 10 ก.ย. มีบาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่ม 4 คู่ ตั้งแต่ 08.00 น. PPTV ถ่ายทอดสด เกาหลีใต้ พบ ซาอุดีอาระเบีย ส่วน AIS PLAY เปิดรับชมผ่าน 17 ช่องพิเศษ
เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มการแข่งขันแล้ววันนี้ 10 กันยายน 2569 ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน โดยวันแรกมี บาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่ม 4 คู่ ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และวันนี้ ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงสนาม
โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 10 กันยายน มีดังนี้ เวลาไทย
- 08.00 น. กลุ่ม B อิหร่าน พบ กาตาร์
- 11.00 น. กลุ่ม B จอร์แดน พบ ไชนีสไทเป
- 14.00 น. กลุ่ม A เกาหลีใต้ พบ ซาอุดีอาระเบีย
- 17.00 น. กลุ่ม A ญี่ปุ่น พบ อินโดนีเซีย
สำหรับแฟนกีฬาที่ต้องการดูผ่านฟรีทีวี PPTV HD 36 ถ่ายทอดสดคู่เกาหลีใต้ พบ ซาอุดีอาระเบีย โดยเริ่มรายการเวลา 13.30 น. ก่อนเกมเริ่มเวลา 14.00 น.
ส่วนช่องทางออนไลน์ รับชมเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดช่อง Asian Games 901 ถึง 917 รวม 17 ช่อง แบ่งเป็น 3 ช่องพากย์ไทย และอีก 14 ช่องรับสัญญาณการแข่งขันจากญี่ปุ่น
ตลอดทัวร์นาเมนต์ การถ่ายทอดในไทยยังหมุนเวียนผ่าน NBT, T Sports 7, ช่อง 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐทีวี 32 และ PPTV HD 36 ควบคู่กับ AIS PLAY โดยผังแต่ละวันอาจเปลี่ยนตามโปรแกรมและคู่ที่ได้รับเลือกถ่ายทอด
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 20 จัดที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น พิธีเปิดมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน และพิธีปิดวันที่ 4 ตุลาคม 2569 แม้บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน
สำหรับวันที่ 10 กันยายน โปรแกรมมีเฉพาะบาสเกตบอลชาย 5×5 จึงยังไม่มีทัพนักกีฬาไทยลงแข่งขัน ส่วนการแข่งขันของไทยจะเริ่มทยอยตามโปรแกรมของแต่ละชนิดกีฬาในวันต่อ ๆ ไป
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แหล่งอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 ตารางบาสเกตบอลอย่างเป็นทางการ
- คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY สิทธิ์ถ่ายทอดเอเชียนเกมส์ 2026
- PPTV ตารางถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026