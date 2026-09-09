ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 17:13 น.
ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล ยันทั้งหมอ-พยาบาลเคลียร์ใจกันแล้ว

จากกรณีที่โซเชียลมีเดียเผยแพร่คลิปวิดีโอ นายแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชรายหนึ่ง แสดงความไม่พอใจใส่พยาบาล เนื่องจากไม่สามารถเปิดดูฟิล์มเอกซเรย์ของคนไข้ในระบบได้ ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจรักษาต่อไปได้ และทำให้คนไข้ต้องรอเข้ารับการตรวจล่าช้ากว่าปกติ

ล่าสุด พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า จากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นต้น ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าได้เร่งดำเนินการจัดการให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด ทั้งในด้านระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการประสานงานภายในโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งบุคลากรผู้ใช้งานระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษา

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พญ.จิรวรรณ อธิบายเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้คลังข้อมูลภาพเอกซเรย์ของโรงพยาบาลอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบจาก Data Center เดิมไปสู่ Data Center ใหม่ ซึ่งมีการโอนย้ายชุดข้อมูลจำนวนมากที่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีความแตกต่างในขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลระหว่างสองระบบ จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางโรงพยาบาลได้สั่งการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ทบทวนขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน และการสื่อสารภายในให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะจากสังคม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ ไม่ให้เกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต และย้ำว่าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

สำหรับประเด็นที่มีการมองว่าเป็นความไม่สบายใจระหว่างแพทย์กับพยาบาล พญ.จิรวรรณ ยืนยันว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว พร้อมกล่าวในฐานะแพทย์ว่าต้องขออภัยที่เกิดความไม่สบายใจขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยระบุว่าโรงพยาบาลประกอบขึ้นด้วยบุคลากรหลากหลายสาขา ซึ่งต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 17:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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