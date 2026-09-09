หมวดพงษ์ ปฏิเสธมอบตัว หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมบ้านกดดัน
ยังนิ่ง! หมวดพงษ์ หนีกบดายบ้านพัก หลังบุกยิงเมียดับคา รร.อนุบาล ล่าสุดหน่วยคอมมานโดปิดล้อมบ้านกดดันให้มอบตัว
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ (8 ก.ย. 69) กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ หรือ หมวดพงษ์ สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวมีตราตำรวจและกางเกงขาสั้นสีดำ เดินถืออาวุธปืนเข้าไปจ่อยิง นางไพลิน อายุ 48 ปี ภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาล จนเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องเรียน ภายในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อนจะหลบหนีเข้าไปเก็บตัวเงียบภายในบ้านพัก ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 กิโลเมตร
ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่า ผกก.สภ.บางละมุง พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนจังหวัดชลบุรี (คอมมานโด) ได้เข้าปิดล้อมบ้านพักและอพยพชาวบ้านละแวกใกล้เคียงออกเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ หมวดพงษ์ ผู้ก่อเหตุยิงภรรยาดับคาโรงเรียนอนุบาล ออกมามอบตัว โดยประสานทั้งลูกสะใภ้ ผู้ใหญ่บ้าน และนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลเข้าร่วมเจรจา แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากผู้ก่อเหตุโวยวายและปฏิเสธการพูดคุย
ขณะที่ทางครอบครัวอยากให้ลูกชายซึ่งเป็นตำรวจประจำการอยู่ภาคใต้มาช่วยเกลี้ยกล่อม แต่ตัวลูกชายยังคงอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนักที่พ่อก่อเหตุสลดขึ้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา พ่อและแม่เพิ่งจัดงานแต่งงานให้
คนสนิทของครอบครัวเปิดเผยว่า ทั้งคู่มีปัญหาเรื่องความหึงหวงและทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง ถึงขั้นจะเลิกรากัน และขอแบ่งสินสมรส แต่ฝ่ายหมวดพงษ์ไม่ยอม
ขณะที่ทางเพื่อนบ้านซึ่งรู้จักกับทั้งสองคน เผยว่า ก่อนหน้านี้ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ เคยมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดและความต้องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ก่อนก่อเหตุสลดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ (8 ก.ย. 69)
ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ โดยยืนยันว่าเด็กนักเรียนทั้ง 44 คน ครู 3 คน และบุคลากรอีก 3 คน ทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บ และได้เร่งนำทุกคนออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันที พร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์
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อ้างอิงจาก : ch3plus