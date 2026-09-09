เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยนิสัยจริงเป็นคนใจเย็น เคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิงครูสาวดับ
เพื่อนบ้าน เผย ร.ต.ต. เคยมาปรึกษาเรื่องเครียด-อยากเกษียณราชการก่อนกำหนด ตกใจกับเหตุสลด เพราะผู้ตายและผู้ก่อเหตุเป็นคนดีและใจเย็น
เมื่อช่วงสายวันที่ 9 กันยายน 2569 ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ทองธัช ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นางไพลิน ทองธัช หรือ “ครูเปิ้ล” ภรรยาของตนวัย 48 ปี จนเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณ 10.27 น. เผยภาพนาทีที่ครูภายในโรงเรียนกำลังพาเด็กนักเรียนเข้าไปหลบในห้องพักเพื่อความปลอดภัย ระหว่างนั้น ร.ต.ต.ทัศพงษ์ สวมเสื้อสีขาวและกางเกงขาสั้นสีดำ ถือวัตถุลักษณะคล้ายอาวุธปืน เดินเข้ามาภายในอาคาร ก่อนที่ครูเปิ้ลจะเดินออกมาจากห้อง
จากนั้นเกิดเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ส่งผลให้ครูเปิ้ลล้มลงกับพื้น หลังก่อเหตุ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยืนนิ่งอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ก่อนจะเดินออกจากโรงเรียนไปขึ้นรถแล้วขับหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันว่าเด็กนักเรียนจำนวน 44 คนที่อยู่ภายในโรงเรียนขณะเกิดเหตุปลอดภัยดีทั้งหมด ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าชนวนเหตุสลดมาจากปมหึงหวงและปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว เนื่องจากมีข้อมูลระบุว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันก่อนลงมือ
ด้านเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ เคยมาพูดคุยระบายความเครียดและปรึกษาเรื่องความต้องการขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประเด็นที่สนทนากันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานในหน้าที่ราชการ
ส่วนปัญหาภายในครอบครัว เพื่อนบ้านระบุว่าไม่แน่ใจ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยพูดคุยกันเรื่องนี้เลย กล่าวเสริมว่าสองสามีและภรรยาเป็นคนดี และจากที่รู้จักกันมาผู้ก่อเหตุมีนิสัยใจเย็น
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