รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง
“พัฒนา” ชี้แจงปม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยืนยันไม่ได้ลบข้อมูลคนไข้ทิ้ง ขออภัยประชาชนรอคิวนาน
จากกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์แพทย์โวยวายด้วยความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ระบบงานเอกซเรย์ของรพ.ไม่เตรียมความพร้อม แต่ในคลิปเหมือนใส่อารมณ์กับพยาบาลหน้างาน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่า แพทย์ปกป้องคนไข้ต้องมารอนาน แต่อีกมุม มองว่า แพทย์ไม่น่าขึ้นเสียงกับพยาบาล จนล่าสุดรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แถลงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเอกซเรย์นั้น
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เหตุการณ์บริเวณห้องตรวจของรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กำลังโวยใส่พยาบาล หลังไม่สามารถเปิดดูฟิล์มเอกซเรย์ (X-Ray) ของคนไข้ในระบบได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจรักษาต่อได้ จนส่งผลให้มีผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาต้องนั่งรอคิวนานเกือบครึ่งวัน ทาง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างการย้ายระบบฐานข้อมูลใหม่
“ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลบข้อมูลคนไข้ทิ้งแต่อย่างใด แต่เข้าใจว่าเกิดจากการสื่อสารภายในโรงพยาบาลที่ไม่ชัดเจน โดยข้อมูลการรักษาย้อนหลังช่วง 1–5 ปีแรก จะถูกนำเข้าไปอยู่ในระบบ Data Center ใหม่ ส่วนข้อมูลประวัติที่เก่ากว่านั้น (ช่วง 6–10 ปี) ยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลเดิม ซึ่งแพทย์ยังสามารถเข้าดูผ่านระบบเดิมได้ แต่การสื่อสารแจ้งเวียนบุคลากรอาจยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความขลุกขลักในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านระบบ” นายพัฒนา กล่าว
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ตนต้องขออภัยประชาชนที่มารอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจต้องใช้เวลารอนานและไม่ได้รับความสะดวกในช่วงที่ระบบกำลังปรับปรุง พร้อมทั้งฝากความห่วงใยถึงทั้งแพทย์และพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน โดยขอให้ “ถ้อยทีถ้อยอาศัย” และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เข้าใจดีว่าการให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลมีภาวะความกดดันและความเครียดสูงจากปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก
“ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย ทั้งทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหน้างานทุกคน เข้าใจว่าบุคลากรที่ทำงานร่วมกันก็เหมือนลิ้นกับฟัน ย่อมมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้บ้างในการทำงาน แต่ก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัย พูดคุยและจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด” นายพัฒนา กล่าว
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