รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 16:27 น.
รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

“พัฒนา” ชี้แจงปม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยืนยันไม่ได้ลบข้อมูลคนไข้ทิ้ง ขออภัยประชาชนรอคิวนาน

จากกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์แพทย์โวยวายด้วยความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ระบบงานเอกซเรย์ของรพ.ไม่เตรียมความพร้อม แต่ในคลิปเหมือนใส่อารมณ์กับพยาบาลหน้างาน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่า แพทย์ปกป้องคนไข้ต้องมารอนาน แต่อีกมุม มองว่า แพทย์ไม่น่าขึ้นเสียงกับพยาบาล จนล่าสุดรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แถลงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเอกซเรย์นั้น

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เหตุการณ์บริเวณห้องตรวจของรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กำลังโวยใส่พยาบาล หลังไม่สามารถเปิดดูฟิล์มเอกซเรย์ (X-Ray) ของคนไข้ในระบบได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจรักษาต่อได้ จนส่งผลให้มีผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาต้องนั่งรอคิวนานเกือบครึ่งวัน ทาง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างการย้ายระบบฐานข้อมูลใหม่

โฆษณา

“ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลบข้อมูลคนไข้ทิ้งแต่อย่างใด แต่เข้าใจว่าเกิดจากการสื่อสารภายในโรงพยาบาลที่ไม่ชัดเจน โดยข้อมูลการรักษาย้อนหลังช่วง 1–5 ปีแรก จะถูกนำเข้าไปอยู่ในระบบ Data Center ใหม่ ส่วนข้อมูลประวัติที่เก่ากว่านั้น (ช่วง 6–10 ปี) ยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลเดิม ซึ่งแพทย์ยังสามารถเข้าดูผ่านระบบเดิมได้ แต่การสื่อสารแจ้งเวียนบุคลากรอาจยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความขลุกขลักในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านระบบ” นายพัฒนา กล่าว

นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ตนต้องขออภัยประชาชนที่มารอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจต้องใช้เวลารอนานและไม่ได้รับความสะดวกในช่วงที่ระบบกำลังปรับปรุง พร้อมทั้งฝากความห่วงใยถึงทั้งแพทย์และพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน โดยขอให้ “ถ้อยทีถ้อยอาศัย” และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เข้าใจดีว่าการให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลมีภาวะความกดดันและความเครียดสูงจากปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก

“ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย ทั้งทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหน้างานทุกคน เข้าใจว่าบุคลากรที่ทำงานร่วมกันก็เหมือนลิ้นกับฟัน ย่อมมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้บ้างในการทำงาน แต่ก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัย พูดคุยและจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด” นายพัฒนา กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 16:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยเคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิง ครูสาว โรงเรียนอนุบาล

เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยนิสัยจริงเป็นคนใจเย็น เคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิงครูสาวดับ

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เรย์ แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล ติดตามพร้อมกัน 10 ก.ย. 69

นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป ตำรวจจราจรหญิง สวยออร่าทะลุแดด คลิปไวรัลคนดูเกือบล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาการล่าสุด “อำนาจ รื่นเริง” หลังรักษาจิตเวช ถอนพิษสุรา เผยไม่ได้ล็อกตัวแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.วรเดช อาจารย์มหาวิทยาลัยถูกพบเสียชีวิตในบ้าน ข่าว

สลดสาเหตุ ดอกเตอร์มหาวิทยาลัย ขาดสอน 4 วัน-ติดต่อไม่ได้ พบเสียชีวิตคาบ้านพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดพงษ์ หนีซุกบ้านพัก หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมกดดันมอบตัว ข่าว

หมวดพงษ์ ปฏิเสธมอบตัว หลังยิงเมียดับคา รร.อนุบาล คอมมานโดปิดล้อมบ้านกดดัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยเคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิง ครูสาว โรงเรียนอนุบาล ข่าว

เพื่อนบ้าน ร.ต.ต. เผยนิสัยจริงเป็นคนใจเย็น เคยปรึษาเรื่องเครียด ก่อนบุกยิงครูสาวดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล ข่าว

ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แจงดรามา หมอโวยไม่มีฟิล์ม X-Ray เผยอยู่ช่วงย้ายข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เรย์ แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล ติดตามพร้อมกัน 10 ก.ย. 69 บันเทิง

นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง ข่าว

รมว.สาธารณสุข แจงปม หมอโวยพยาบาล ไม่มีฟิล์ม X-Ray ยันไม่ได้ลบข้อมูลทิ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเสก ร้องโหนกระแส ถูกลูกจ้างขโมยเมีย ข่าว

สรุปดราม่า ช่างเสก โหนกระแส ทุ่มเปย์เมียทำหน้าอก 7 ครั้ง ถูกลูกจ้างตีท้ายครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.ศรีอยุธยา จัด &quot;มุทิตาคารวะ&quot; ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569 ข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด “มุทิตาคารวะ” ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง &quot;ครูเปิ้ล&quot; ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน ข่าวอาชญากรรม

เปิดภาพคลิปวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลัง TH-AI ตอบ สว. สีน้ำเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดนิส แจงสถานะ หลังถูกโยงมือที่สามสะบั้นรัก พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว บันเทิง

เดนิส แจงสถานะ หลังถูกจับตามือที่สาม พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งขับเลี้ยว บี้มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่ ข่าว

เก๋งเลี้ยวบี้ชน มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” สั่ง “ปทุมวัน-อุเทนถวาย” งดการเรียนการสอนในพื้นที่อย่างน้อย 3 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ บันเทิง

เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิ่กลั่ก เผยสาเหตุแม่ขอเงิน หมดตัวเพราะคนนอก บันเทิง

เลิ่กลั่ก สุดทน แม่ขอเงิน-ยืมไปทั่วจนหมดตัว เข้าใจลูกต้องกตัญญู แต่แบกภาระไม่ไหว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามียิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน ข่าว

โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามีตำรวจยิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” ป้อง TH-AI กรณีบอก สว. สีน้ำเงิน โต้ ChatGPT ก็ตอบแบบเดียวกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ &quot;แค่อยากให้พัก&quot; บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ “แค่อยากให้พัก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำพูดนักบิน หลังเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ ชนรถยนต์ตาย 5 ศพ บาดเจ็บอีก 5 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button