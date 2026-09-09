นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ทิ้งไว้ก่อนหลับไปตลอดกาล
นับถอยหลังก่อนชม ผลงานชิ้นสุดท้าย เร แม๊คโดแนลด์ ออกทริปในไทยลุยศึกษาธรณีวิทยา เรียนรู้ธรรมชาติ ก่อนหลับไปตลอดกาล
ผ่านมากว่า 2 สัปดาห์แล้วที่นักแสดงและพิธีกรสายท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง เร แม๊คโคแนลด์ ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ ภายในบ้านพักเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยผลชันสูตรพบว่า “เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น” เป็นเหตุให้เขานอนหมดสติและเสียชีวิตไปอย่างกะทันหัน ด้วยวัยเพียง 49 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนสนิท และแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเขามาตลอดหลายสิบปี
ล่าสุดเพจ Rayron : เร่ร่อน ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการเผยแพร่ผลงานชิ้นสุดท้ายของ เร แม๊คโดแนลด์ ที่ฝากเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิต โดยมีกำหนดการเผยแพร่ในวันที่ 10 กันยายน 2569 นี้
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อ้างอิงจาก : FB Rayron : เร่ร่อน
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