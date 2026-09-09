โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด “มุทิตาคารวะ” ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 16:28 น.
รร.ศรีอยุธยา จัด "มุทิตาคารวะ" ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569
ภาพจาก : Sriayudhya school

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมอำลาครูชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล และครูธัญวลัย เคนแพง หลังทำหน้าที่ครูมาหลายสิบปี ก่อนเกษียณอายุราชการประจำปี 2569

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม มุทิตาคารวะ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อส่งครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 คน อำลานักเรียนก่อนสิ้นสุดชีวิตราชการ

ครูผู้เกษียณปีนี้ ได้แก่ ครูชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ ครูธัญวลัย เคนแพง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

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ดร.กิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ภายในโรงเรียน

สำหรับครูชาญวิทย์ ข้อมูลของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ระบุว่า ขณะนั้นดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีอายุราชการแล้ว 28 ปี และจบการศึกษาสูงสุดระดับ กศ.บ.

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมอำลาครูชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล และครูธัญวลัย เคนแพง หลังทำหน้าที่ครูมาหลายสิบปี
ภาพจาก : Sriayudhya school

ส่วนครูธัญวลัย ข้อมูลปีการศึกษา 2561 ระบุว่าเป็นครูชำนาญการพิเศษเช่นกัน มีอายุราชการ 25 ปี และจบการศึกษาสูงสุดระดับ ค.ม.

ปี 2563 ครูธัญวลัย มีชื่อเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม “เพิ่มมูลค่า” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ก่อนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนปี 2564 เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานวิชางานธุรกิจของนักเรียน ม.5 ผ่าน Google Classroom

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บทบาทด้านการงานอาชีพยังต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2568 โดยมีชื่อเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาในการประกวดโครงงานอาชีพทั้งระดับ ม.1 ถึง ม.3 และ ม.4 ถึง ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73

กิจกรรมมุทิตาคารวะปีนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้บริหาร เพื่อนครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมอำลาครูทั้งสอง ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2569 หลังทำงานด้านการศึกษามาหลายสิบปี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 16:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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