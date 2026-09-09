โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัด “มุทิตาคารวะ” ส่ง 2 ครูเกษียณอำลานักเรียน ปี 2569
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมอำลาครูชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล และครูธัญวลัย เคนแพง หลังทำหน้าที่ครูมาหลายสิบปี ก่อนเกษียณอายุราชการประจำปี 2569
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม มุทิตาคารวะ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อส่งครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 คน อำลานักเรียนก่อนสิ้นสุดชีวิตราชการ
ครูผู้เกษียณปีนี้ ได้แก่ ครูชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ ครูธัญวลัย เคนแพง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ดร.กิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ภายในโรงเรียน
สำหรับครูชาญวิทย์ ข้อมูลของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ระบุว่า ขณะนั้นดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีอายุราชการแล้ว 28 ปี และจบการศึกษาสูงสุดระดับ กศ.บ.
ส่วนครูธัญวลัย ข้อมูลปีการศึกษา 2561 ระบุว่าเป็นครูชำนาญการพิเศษเช่นกัน มีอายุราชการ 25 ปี และจบการศึกษาสูงสุดระดับ ค.ม.
ปี 2563 ครูธัญวลัย มีชื่อเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม “เพิ่มมูลค่า” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ก่อนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนปี 2564 เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานวิชางานธุรกิจของนักเรียน ม.5 ผ่าน Google Classroom
บทบาทด้านการงานอาชีพยังต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2568 โดยมีชื่อเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาในการประกวดโครงงานอาชีพทั้งระดับ ม.1 ถึง ม.3 และ ม.4 ถึง ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73
กิจกรรมมุทิตาคารวะปีนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้บริหาร เพื่อนครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมอำลาครูทั้งสอง ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2569 หลังทำงานด้านการศึกษามาหลายสิบปี
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แหล่งอ้างอิง
- โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
- รายชื่อกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2563
- ผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73
- FB/Sriayudhya school