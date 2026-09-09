“แก้วตา” จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน
แก้วตา ธิษะณา จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน โดยคาดว่าจะยื่นใบสมัครไม่สัปดาห์นี้ก็หน้า
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในประเด็น ความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษา บุคลากร หรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคาม การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ
การแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียน แต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระ โปร่งใส เข้าถึงได้ และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีก
ขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวง อว. ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจัง เพราะ สิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษา”
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า น.ส.ธิษะณา จะสมัครสมาชิกภายในสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้า โดยสาเหตุที่ตนเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะ พรรคเพื่อไทยเคารพประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
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