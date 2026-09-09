เปิดภาพคลิปวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 15:18 น.
เปิดวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง "ครูเปิ้ล" ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

เปิดภาพกล้องวงจรปิดภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บันทึกช่วงเกิดเหตุ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ทองธัช ยิง “ครูเปิ้ล” นางไพลิน ทองธัช อายุ 48 ปี ภรรยา เสียชีวิต เมื่อช่วงสายวันที่ 9 กันยายน 2569

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยช่วงเวลาประมาณ 10.27 น. ขณะที่ครูภายในโรงเรียนกำลังพาเด็กเข้าไปอยู่ในห้อง ก่อน ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ซึ่งสวมเสื้อสีขาว กางเกงขาสั้น เดินเข้ามาภายในอาคาร มือขวาถือวัตถุลักษณะคล้ายอาวุธปืน ก่อนครูเปิ้ลเดินออกมาจากห้อง

จากนั้นเกิดการยิงขึ้น 1 นัด ครูเปิ้ลล้มลงกับพื้น ส่วน ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยืนอยู่บริเวณนั้นประมาณ 10 วินาที ก่อนเดินออกจากโรงเรียน ขึ้นรถและขับออกไป

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ตำรวจตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการตำรวจและเป็นสามีของครูเปิ้ล ขณะที่เด็ก 44 คนซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนขณะเกิดเหตุปลอดภัยทั้งหมด ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บ

เปิดภาพกล้องวงจรปิดภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภาพจากวงจรปิด

หลังออกจากโรงเรียน ร.ต.ต.ทัศพงษ์ขับรถกลับบ้านพักใน ต.หนองปลาไหล ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร

ตำรวจและฝ่ายปกครองตามไปปิดล้อมบ้านพัก พร้อมเจรจาให้วางอาวุธออกมามอบตัว โดยมีญาติและลูกชายเข้าช่วยเกลี้ยกล่อม

จากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ช่วงบ่าย ผู้ก่อเหตุยังอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ยังคงใช้วิธีเจรจาและยังไม่เข้าปฏิบัติการภายใน เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย

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เบื้องต้นคาดว่า ปมหึงหวงและปัญหาความสัมพันธ์อาจเป็นชนวนของเหตุยิง หลังมีข้อมูลว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันก่อนเกิดเหตุ

วงจรปิด นาทียิงครูเปิ้ล-1
ภาพจากวงจรปิด

อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่สรุปแรงจูงใจอย่างเป็นทางการ ต้องรอผลสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน ร.ต.ต.ทัศพงษ์และครูเปิ้ลเพิ่งร่วมกันจัดงานแต่งงานให้ลูกชายเมื่อวันที่ 5 กันยายน

เฟซบุ๊กของครูเปิ้ลยังปรากฏภาพจากงานแต่ง พร้อมข้อความขอบคุณแขกและผู้ที่ส่งคำอวยพรให้ครอบครัว ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 15:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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