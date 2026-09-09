สรุปดราม่า ช่างเสก โหนกระแส ทุ่มเปย์เมียทำหน้าอก 7 ครั้ง ถูกลูกจ้างตีท้ายครัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 16:25 น.
ช่างเสก ร้องโหนกระแส ถูกลูกจ้างขโมยเมีย

ช่างเสก เปิดใจโหนกระแส ถูกลูกจ้างที่รักเหมือนลูกขโมยเมีย ทั้งที่เปย์ให้ทำศัลยกรรม-ทำหน้าอก 7 ครั้ง ด้านเมียโต้หย่ากันนานแล้ว

รายการโหนกระแสวันนี้ เชิญ ช่างเสก ช่างรับเหมาทำสแตนเลสวัย 54 ปี เผยอุทาหรณ์ชีวิตสุดช้ำ หลังลูกจ้างช่างเชื่อม อายุ 26 ปี ที่ตนเองรักและเอ็นดูเหมือนลูกบุญธรรม ให้ความช่วยเหลือและปั้นงานให้ ตีท้ายครัวแอบมีความสัมพันธ์กับ คุณเตย ภรรยาที่คบหากันมานานกว่า 12 ปี และอ้างว่าถูกเชิดทองคำน้ำหนักรวม 12 บาทและทรัพย์สินหนีไป

นายเสกเล่าว่า ตนเองพบกับนางสาวเตยเมื่อ 12 ปีก่อน ขณะนั้นเตยอายุ 22 ปี ทำงานเป็นเด็กเชียร์เบียร์จึงพามาอยู่กินด้วยกันลอดเวลาที่ผ่านมาตนรักและตามใจภรรยาคนนี้มาก ถึงขั้นเคยซื้อทองคำสะสมให้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจรวมถึง 300 บาท รวมถึงทุ่มเงินค่าศัลยกรรมให้มากกว่า 3 ล้านบาท ทั้งทำหน้าอกถึง 7 ครั้ง ทำตา ทำปาก ทำจมูก ทำรีแพร์ และทำสีชมพู รวมถึงจ่ายค่าปักปากกาลดน้ำหนักให้อาทิตย์ละ 4,000 บาท

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นอกจากนี้ รายได้จากการทำร้านสแตนเลสที่ได้วันละหลายหมื่นถึงหลักแสนบาท ตนก็นำโอนเข้าบัญชีภรรยาทั้งหมดจนบัญชีตนเองเหลือ 0 บาท

ส่วนลูกจ้างนั้น ย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะที่อีกฝ่ายอายุเพียง 16 ปี ได้เข้ามาทำงานที่ร้านของช่างเสก ก่อนที่จะออกไปทำอาชีพอื่นและมีครอบครัวไป

กระทั่งในเดือนตุลาคม 2569 ลูกจ้างกลับมาขอสมัครทำงานเป็นช่างเชื่อม โดยให้ค่าแรงวันละ 400 บาท และเรียกช่างเสกว่า “พ่อ” ทุกคำ และแสดงท่าทีเคารพรัก ช่างเสกจึงรักและไว้ใจเหมือนลูก

แต่หลังช่วงปีใหม่ พฤติกรรมของภรรยาเริ่มเปลี่ยนไป เตยปฏิเสธไม่ให้ช่างเสกแตะเนื้อต้องตัว กอด หรือหอม ต่อหน้าลูกจ้าง พร้อมทั้งอ้างว่าจะต้องเดินทางไป-กลับ นครปฐมและกาญจนบุรีทุกวัน เพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราใน ต.หนองโรง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ขณะเดียวกันลูกจ้างก็ขอไม่อยู่บ้านป้าและจะขอออกมาเช่าห้องอยู่ข้างนอก ทำให้ช่างเสกเริ่มสงสัย

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ช่างเสกตัดสินใจติดเครื่อง GPS ไว้ที่รถเก๋งของภรรยา ปรากฏว่าสัญญาณตลอด 1 สัปดาห์ รถไม่ได้ขับไปจังหวัดกาญจนบุ แต่กลับไปจอดนิ่งอยู่ที่เดิมห่างไปเพียง 7–9 กิโลเมตรทุกคืน สอดคล้องกับที่ ยายเขียด (แม่บ้านของช่างเสก) สังเกตเห็นว่ารถของเตยไม่ได้มุ่งหน้าไปทางบ้านโป่งเพื่อไปกาญจนบุรี

กระทั่งคืนวันที่ 12 กรกฎาคม ช่างเสกเดินทางกลับจากการเก็บงานสแตนเลสที่บางแสน ได้ขับรถตามสัญญาณ GPS ไปจนถึงห้องเช่าแถวคลองหัวโป่ง เมื่อไปถึงพบรถเก๋งจอดคู่กับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกจ้าง ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ช่างเสกให้เงินภรรยาไปซื้อ

ช่างเสกจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องเช่าที่ไม่ได้ล็อกเข้าไป ภายในห้อง ช่างเสกพบเตยนอนอยู่บนที่นอน ส่วนฝ่ายชายนั่งอยู่ข้าง ๆ ช่างเสกจึงถ่ายคลิปวิดีโอและต่อว่าทั้งคู่อย่างรุนแรงด้วยความแค้นใจ เรื่องที่กินบนเรือนขี้บนหลังคา ทั้งที่ฝ่ายชายเรียกตนว่าพ่อแต่กลับมาเอาเมียตนไป

หลังเกิดเหตุ ช่างเสกเข้าตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า ทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวม 12 บาท (สร้อยคอ 5 บาท, สร้อยข้อมือ 3 บาท และ 2 บาท, แหวน 1 วง, พระเลี่ยมทอง 3 องค์) ที่ฝากไว้กับภรรยาถูกนำไปแล้ว

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ขณะที่ ภรรยาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโต้แย้งว่า ทองคำดังกล่าวเป็นของตนเอง ไม่ใช่ของช่างเสก โดย ตนกับช่างเสกหย่ากันนานแล้วและไม่ได้มีสถานะเป็นสามีภรรยากัน อ้างว่าในคืนเกิดเหตุช่างเสกงัดห้องและทำร้ายร่างกายตน

ในส่วนของคดีความ ช่างเสกได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจ ประสานงานกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พนักงานสอบสวนได้นัดหมายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 16:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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