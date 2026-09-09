“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลัง TH-AI ตอบ สว. สีน้ำเงิน
“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลังออกมาป้อง TH-AI กรณีตอบ สว. สีน้ำเงิน ฝากที่ทำงานราชการเปิดแอร์เย็นๆ ดูร้อนเหลือเกิน
จากที่ “กัปตันคนเนิร์ด” อดีตทนายความ นักวิเคราะห์ด้านกฎหมายและการเมือง โพสต์รีวิวการใช้งาน TH-AI Passport หลังจากที่เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งพอพิมพ์ถามว่า สว. สีอะไร ทาง AI ตอบกลับมาว่าสีน้ำเงิน
ซึ่งในเวลาต่อมา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนได้ทดลองพิมพ์คำสั่งให้ ChatGPT ว่า “ฉันจะพูดคำหนึ่ง ให้ตอบมาเป็นสีนะ” ซึ่งระบบตอบกลับว่า ให้พูดคำมาแล้วจะเลือกสีเดียวที่เข้ากับคำนั้นที่สุด จากนั้นจึงทดลองป้อนคำต่างๆ โดยระบบให้คำตอบว่า “กล้วยสีเหลือง แอปเปิ้ลสีแดง สว.สีส้ม นันทนาสีชมพู และสิริพงศ์สีน้ำเงิน” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด กัปตันคนเนิร์ด เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้อีกครั้ง “เมื่อวานเล่นตลก AI สว. สีน้ำเงินไป มีคนเมนต์ว่าจะรอดูน้ำเงินร้อน
ผมก็คิดในใจว่าเค้าคงไม่มาร้อนเรื่องปัญญาอ่อนขนาดนี้หรอกมั้ง สรุปวันนี้ร้อนจริง 555555 ในเมื่อร้อน ผมในฐานะตัวต้นเรื่องก็ต้องชี้แจงแหละ
1. การเล่น AI บอกว่า สว. เป็นสีน้ำเงิน มันเป็นแค่การเล่นตลกโว้ยยย มุกอ่ะมุก เราเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามีดภาษาอังกฤษคืออีโต้ แต่ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นมุก และไม่ได้มีใครคิดว่าภาษาอังกฤษของมีดคืออีโต้จริงๆ
2. โพสต์จริงจังเรื่องนี้ ผมก็ทำอยู่เรื่อยๆ คนอื่นก็ทำอยู่เรื่อยๆ ไม่ได้เล่นตลกไปวันๆ
3. ถ้าผมจะทำโพสต์จริงจัง แล้วผมเลือกใช้ TH-AI Passport แบบนี้ ผมคงจะโดนตั้งคำถามถึงวิจารณญาณอย่างหนัก
4. ประโยชน์เดียวของ TH-AI Passport สำหรับผมคือเอาไว้เล่นตลก ซึ่งมันก็ตลกจริงๆ 55555 ส่วนงานที่มีสาระกว่านั้นไปใช้ AI ฟรีดีกว่า
5. อยากให้สถานที่ราชการกลับมาเปิดแอร์เย็นๆเหมือนเดิม แม้พลังงานจะแพง เพราะตอนนี้นักการเมืองหลายคนดูร้อนเหลือเกิน”
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