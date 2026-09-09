งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า
งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด และมีอุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส เพิ่มความเสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า
งานวิจัยระดับโลกชี้ว่า การดื่มชาและกาแฟที่มีอุณหภูมิร้อนจัดเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารขึ้นถึง 3 เท่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งแนะนำให้ประชาชนปล่อยเครื่องดื่มร้อนจัดให้เย็นลงจนอยู่ในระดับที่ดื่มได้สบาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวในระยะยาว
รายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติระบุว่า การบริโภคเครื่องดื่มระดับร้อนจัดเมื่อเทียบกับระดับอุ่น มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารชนิดสความัสเซลล์ (SCC) สูงกว่าถึง 3 เท่า
นอกจากนี้ การบริโภคเครื่องดื่มร้อนตั้งแต่ 6 แก้วขึ้นไปต่อวัน ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคชนิดเดียวกันถึงร้อยละ 71 อย่างไรก็ตาม การบริโภคเครื่องดื่มร้อนไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา (AC) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
ดร.เคเรน ปาปิเยร์ นักระบาดวิทยาโภชนาการอาวุโส มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด นำทีมวิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้อนของประชาชนเกือบ 980,000 คนในสหราชอาณาจักร โดยทีมผู้วิจัยติดตามผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลานาน 14 ปี ให้ผู้เข้าร่วมประเมินระดับความร้อนของเครื่องดื่มด้วยตนเอง ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในหลายภูมิภาคทั่วโลก ที่พบว่าเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งภายใต้องค์การอนามัยโลก เคยระบุไว้ตั้งแต่ปี 2559 ว่าเครื่องดื่มร้อนอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เนื่องจากความร้อนจะเข้าไปทำลายเซลล์ที่บุผนังหลอดอาหารโดยตรง
ด้านฟิโอนา ออสกัน หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสุขภาพ สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร แนะนำให้ผู้บริโภครอจนกว่าเครื่องดื่มจะอยู่ในระดับที่สามารถดื่มได้สบาย แทนการดื่มขณะที่ยังร้อนจัดอยู่
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาช่องปากระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยควีนแมรีแห่งลอนดอน ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การพึ่งพาข้อมูลอุณหภูมิจากการประเมินด้วยตนเองอาจส่งผลต่อความแม่นยำของข้อค้นพบ เนื่องจากผู้ที่ทนต่อเครื่องดื่มร้อนจัดได้อาจมีความรู้สึกต่ออุณหภูมิหรือความไวของเยื่อบุที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นปัจจัยแฝงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน
ที่มา: The Guardian
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