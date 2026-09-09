ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:42 น.
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C
volleyballworld

ผลวอลเลย์บอลชาย หนุ่มไทยปิดรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชีย 2026 แบบไร้พ่าย หลังเฉือนไชนีสไทเป (ไต้หวัน) 3-2 เซต เก็บชัยครบ 3 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมลุยรอบ 8 ทีมสุดท้าย

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังรักษาสถิติไร้พ่าย หลังเฉือนชนะ ไชนีสไทเป 3-2 เซต ในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 9 กันยายน 2569 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เกมนี้ต้องตัดสินกันถึง 5 เซต ก่อนหนุ่มไทยปิดแมตช์คว้าชัยเป็นนัดที่ 3 ติดต่อกัน

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ก่อนหน้านี้ ไทยเปิดสนามชนะกาตาร์ 3-0 เซต จากนั้นเฉือนเกาหลีใต้ 3-2 เซต และปิดรอบแรกด้วยชัยชนะเหนือไชนีสไทเป 3-2 เซต

ชัยชนะนัดล่าสุดทำให้ไทยเก็บเพิ่ม 2 คะแนน รวมเป็น 7 คะแนน เท่ากับเกาหลีใต้ แต่ไทยมีผลงานชนะ 3 นัดจาก 3 นัด ขณะที่เกาหลีใต้ชนะ 2 แพ้ 1

ไทยชนะไต้หวันแล้ว วอลเลย์บอลชายไทย
volleyballworld

กติกาจัดอันดับของรายการให้ดู จำนวนแมตช์ที่ชนะก่อนคะแนนสะสม ไทยจึงจบอันดับ 1 และคว้าแชมป์กลุ่ม C ด้วยสถิติไร้พ่าย

เส้นทางรอบแรกของไทยเริ่มจากการชนะกาตาร์แบบไม่เสียเซต ก่อนผ่านเกมหนักกับเกาหลีใต้และไชนีสไทเปที่ต้องเล่นถึงเซตตัดสินทั้งสองนัด

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ไทยการันตีเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายตั้งแต่ชนะเกาหลีใต้ในนัดที่สองแล้ว ส่วนชัยชนะเหนือไชนีสไทเปช่วยปิดรอบแรกด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่ม C

สำหรับคู่แข่งและโปรแกรมของไทยในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรอผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มครบทุกคู่ ก่อนผู้จัดยืนยันสายการแข่งขันอีกครั้ง

แฟนวอลเลย์บอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรอบ 8 ทีมสุดท้ายทาง MONOMAX SPORTS TV, MONOMAX และ VBTV ซึ่งเป็นช่องทางถ่ายทอดการแข่งขันรายการนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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