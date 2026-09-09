เดนิส แจงสถานะ หลังถูกจับตามือที่สาม พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว
นางเอกสาวลูกครึ่ง “เดนิส เจลีลชา” แจงสถานะ หลังถูกโยงมือที่สามสะบั้นรัก พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว
ภายหลังจากที่ในช่วงนี้มีกระแสดรามาเรื่องความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักอินฟลูเอนเซอร์สายฮา อย่าง พี่ตี๋น้องบี๋ ที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกมาประกาศจบรัก 10 ปีด้วยดี ยังคงร่วมงานได้เช่นเคยในรูปแบบพี่น้อง ทว่าชาวเน็ตกลับเริ่มจับสังเกตความผิดปกติในโพสต์ของน้องบี๋ที่ดูเศร้าเสียใจ และมันดูไปในแนวตัดพ้อเรื่องการนอกใจ และมือที่สาม
หลังจากโพสต์ของน้องบี๋ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากชาวเน็ตแล้ว จู่ ๆ ก็ปรากฎภาพคู่ของ พี่ตี๋ กับนางเอกสาว เดนิส เจลีลชา หรือ หยาด ธี่หยด พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ คำสารภาพหมอผี ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองว่า เดนิส เป็นมือที่สาม ทำรักพี่ตี๋น้องบี๋พังหรือไม่ จนพี่ตี๋ต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อชี้แจงสถานะและประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อกลางดึกวานนี้ (8 ก.ย. 69)
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ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (9 ก.ย. 69) เดนิส เจลีลชา นางเอกสาวชื่อดัง โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว denisejelilcha โดยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับ พี่ตี๋ หลังเจ้าตัวถูกโยงเป็นมือที่สาม ทำ น้องบี๋ ถูกนอกใจ และต้องจบรัก 10 ปีกับพี่ตี๋ไปอย่างน่าเสียดาย
เดนิส เจลีลชา ระบุข้อความว่า “เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหนูก็เห็นจากที่มีพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทักมาหลังบ้านจนไปตามอ่านก็ตกใจ ขอชี้แจงเลยว่าหนูกับพี่ตี๋ไม่ได้เป็นแฟนกัน และไม่ได้มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในขณะที่พี่เค้ามีความสัมพันธ์กันอยู่ และตอนนี้ที่ทุกคนสงสัยว่าไปไหนมาไหนด้วยกีน ลงรูปที่เดียวกันจนโยงไปต่าง ๆ นานา คือหลังจากที่พี่เค้าจบความสัมพันธ์กัน พี่ตี๋ก็บอกว่าจะยังไม่รับงานเบื้องหน้า ทางคุณแม่เลยให้พี่ตี๋มาช่วยงานและทำคอนเทนต์เพราะคุณแม่ไม่สามารถมาช่วยงานได้มากเท่าเดิมแล้ว เพราะท่านป่วยและกำลังรักษาตัวเอง คุณแม่จึงให้มาช่วยในส่วนนี้ และมีการให้ค่าตอบแทนกัน หลังจากนี้ในการทำงานของหนูในอนาคตก็จะเห็นพี่เค้าทำงานในส่วนที่คุณแม่ไม่สามารถไปทำได้ในช่วงเวลาที่รักษาตัวอยู่ค่ะ
สำหรับคลิป ATV ที่มีการพูดถึง เป็นคลิปที่เราไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกกับกองละครหลังจากโปรโมต มีทีมงานไปหลายคน รวมถึงคุณแม่ก็ไปด้วย และตอนที่ถ่ายคลิปเรามีการพูดคุยกันหลังกล้องแล้ว และทุกฝ่ายโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร สำหรับใครที่พยายามโยงให้หนูเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หนูอยากให้ทุกคนหยุดโยงหนูกับข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยนะคะ รบกวนชาวเน็ตเมนต์อย่างมีสติค่ะ”
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อ้างอิงจาก : IG denisejelilcha