“ยศชนัน” สั่ง “ปทุมวัน-อุเทนถวาย” งดการเรียนการสอนในพื้นที่อย่างน้อย 3 เดือน
ยศชนัน สั่ง “ปทุมวัน-อุเทนถวาย” งดการเรียนการสอนในพื้นที่อย่างน้อย 3 เดือน ช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยพื้นที่อุเทนถวายใช้ในจุฬาจะเป็นพื้นที่นวัตกรรมเท่านั้น
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือกับ ศ.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เกี่ยวกับการจัดพื้นที่การศึกษา โดยที่ประชุมเห็นชอบ 4 มาตรการคือ
1..หลังจากนี้อย่างน้อย 3 เดือนจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าว ของทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยจะออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียน โดยอาจใช้เวลามากกว่า 3 เดือน จนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จ
2.ส่วนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต้องทำตามข้อ 1 และต้องหาแนวทางและเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีก โดยให้ทำตามกรอบเวลาที่กำหนด อย่างน้อย 3 เดือน
3.ส่วนพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้อยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะคงไว้เป็นพื้นที่นวัตกรรม และคงไว้ซึ่งปรัชญาดั่งเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยยืนยันว่า จะไม่นำไปใช้ด้านพาณิชย์แน่นอน
4.ตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ ที่มีทุกสถาบันร่วมดูแล รวมถึงมีทางตำรวจเข้าดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด
นายยศชนัน ย้ำว่า จะออกคำสั่งภายในวันนี้ พร้อมยืนยันการดำเนินการครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทและจะดูแลคุณภาพของผู้เรียนทุกคนที่ยังศึกษาอยู่ในทั้ง 2 สถาบันประมาณสถาบันละ 1,000 คน
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