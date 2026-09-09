อาลัย นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน วัย 22 ปี หลังป่วยแต่กำเนิด สู้ผ่าตัดหัวใจ 7 ครั้ง
วงการนางงามเศร้า “ลูเซีย ซิซิค” มิสออสเตรีย 2024 เสียชีวิตกะทันหันวัย 22 ปี ย้อนเส้นทางนักสู้ ป่วยลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด สู้ผ่าตัด 7 ครั้ง
Mission Austria องค์กรจัดการประกวดนางงามของออสเตรีย โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันข่าวเศร้า ลูเซีย ซิซิค (Lucia Sisic) เจ้าของตำแหน่ง Miss Austria เสียชีวิตแล้วในวัย 22 ปี
เคิร์สติน ริกเกอร์ (Kerstin Rigger) ซีอีโอของ Mission Austria และสามี เป็นตัวแทนกองประกวดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนรักของลูเซีย ระบุว่า กองประกวดรับทราบข่าวการจากไปด้วยความตกใจและโศกเศร้าอย่างยิ่ง ทุกคนจะจดจำลูเซียในฐานะหญิงสาวที่ยอดเยี่ยม เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss Austria ตลอดไป
ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโรคลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดที่เธอเป็นมาตลอดชีวิตหรือไม่
นอกเหนือจากบทบาทนางงาม ลูเซียเคยเปิดเผยเรื่องราวการใช้ชีวิตกับโรคลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดอย่างตรงไปตรงมา เจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่แรกเกิดและผ่านการผ่าตัดหัวใจมาถึง 7 ครั้ง
การผ่าตัดครั้งใหญ่ในปี 2560 ทำให้ลูเซียอาการวิกฤตจนต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิต เธอมีอาการเส้นประสาทบริเวณขาและเท้าซ้ายเสียหายจนต้องหัดเดินใหม่ทั้งหมด
แทนที่จะปิดบังเรื่องสุขภาพ นางงามสาวเลือกใช้ประสบการณ์ของตัวเองส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่เผชิญปัญหาสุขภาพ เธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Heute ในปี 2567 ว่าวัยเด็กของเธอแตกต่างจากคนอื่น เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เธอเข้มแข็ง ไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการให้กำลังใจผู้อื่น
ลูเซียเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่ 7 เมื่อช่วงปลายปี 2568 หลังจากนั้นเธอโพสต์อินสตาแกรมบอกเล่าความโล่งใจที่ผ่านกระบวนการรักษามาได้ และหวังว่าจะได้พักร่างกายจากการผ่าตัดไปอีกหลายปี เธอยังเคยโพสต์ขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาชีวิตและทำให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ลูเซียเผยความรู้สึกเพิ่มเติมว่า แค่คำขอบคุณคงไม่เพียงพอต่อความซาบซึ้งใจที่มี เธออวยพรให้ทีมแพทย์พบเจอสิ่งดี ๆ และบอกลาเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในการรักษาที่แผนกโรคหัวใจผู้ใหญ่ หวังว่าทีมแพทย์จะช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไป
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิต ลูเซียยังคงอัปเดตชีวิตบนโซเชียลมีเดีย โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เป็นภาพเธอสวมชุดราตรีสีทองพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ ว่า “Golden moments” แปลเป็นไทยได้ว่า “ช่วงเวลาอันล้ำค่า”
นอกจากนี้ยังมีภาพการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงภาพจากประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวเธอด้วย
สำหรับ ลูเซีย ซิซิค มาจากกรุงเวียนนา เธอคว้าตำแหน่ง Miss Vienna เมื่อเดือนมกราคม 2567 ก่อนจะชนะเลิศบนเวที Miss Austria ในปีเดียวกัน และครองตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากทางออสเตรียยังไม่ได้จัดการประกวดระดับชาติรอบใหม่
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