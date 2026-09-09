อาลัย นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน วัย 22 ปี หลังป่วยแต่กำเนิด สู้ผ่าตัดหัวใจ 7 ครั้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 22:00 น.
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024 เสียชีวิตวัย 22 ปี

วงการนางงามเศร้า “ลูเซีย ซิซิค” มิสออสเตรีย 2024 เสียชีวิตกะทันหันวัย 22 ปี ย้อนเส้นทางนักสู้ ป่วยลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด สู้ผ่าตัด 7 ครั้ง

Mission Austria องค์กรจัดการประกวดนางงามของออสเตรีย โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันข่าวเศร้า ลูเซีย ซิซิค (Lucia Sisic) เจ้าของตำแหน่ง Miss Austria เสียชีวิตแล้วในวัย 22 ปี

เคิร์สติน ริกเกอร์ (Kerstin Rigger) ซีอีโอของ Mission Austria และสามี เป็นตัวแทนกองประกวดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนรักของลูเซีย ระบุว่า กองประกวดรับทราบข่าวการจากไปด้วยความตกใจและโศกเศร้าอย่างยิ่ง ทุกคนจะจดจำลูเซียในฐานะหญิงสาวที่ยอดเยี่ยม เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss Austria ตลอดไป

โฆษณา

ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโรคลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดที่เธอเป็นมาตลอดชีวิตหรือไม่

ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024-7
ภาพจาก Instagram : luciasisic

นอกเหนือจากบทบาทนางงาม ลูเซียเคยเปิดเผยเรื่องราวการใช้ชีวิตกับโรคลิ้นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดอย่างตรงไปตรงมา เจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่แรกเกิดและผ่านการผ่าตัดหัวใจมาถึง 7 ครั้ง

การผ่าตัดครั้งใหญ่ในปี 2560 ทำให้ลูเซียอาการวิกฤตจนต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิต เธอมีอาการเส้นประสาทบริเวณขาและเท้าซ้ายเสียหายจนต้องหัดเดินใหม่ทั้งหมด

แทนที่จะปิดบังเรื่องสุขภาพ นางงามสาวเลือกใช้ประสบการณ์ของตัวเองส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่เผชิญปัญหาสุขภาพ เธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Heute ในปี 2567 ว่าวัยเด็กของเธอแตกต่างจากคนอื่น เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เธอเข้มแข็ง ไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการให้กำลังใจผู้อื่น

โฆษณา

ลูเซียเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่ 7 เมื่อช่วงปลายปี 2568 หลังจากนั้นเธอโพสต์อินสตาแกรมบอกเล่าความโล่งใจที่ผ่านกระบวนการรักษามาได้ และหวังว่าจะได้พักร่างกายจากการผ่าตัดไปอีกหลายปี เธอยังเคยโพสต์ขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาชีวิตและทำให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ลูเซียเผยความรู้สึกเพิ่มเติมว่า แค่คำขอบคุณคงไม่เพียงพอต่อความซาบซึ้งใจที่มี เธออวยพรให้ทีมแพทย์พบเจอสิ่งดี ๆ และบอกลาเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในการรักษาที่แผนกโรคหัวใจผู้ใหญ่ หวังว่าทีมแพทย์จะช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไป

ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024-4
ภาพจาก Instagram : luciasisic

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิต ลูเซียยังคงอัปเดตชีวิตบนโซเชียลมีเดีย โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เป็นภาพเธอสวมชุดราตรีสีทองพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ ว่า “Golden moments” แปลเป็นไทยได้ว่า “ช่วงเวลาอันล้ำค่า”

นอกจากนี้ยังมีภาพการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงภาพจากประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวเธอด้วย

โฆษณา

สำหรับ ลูเซีย ซิซิค มาจากกรุงเวียนนา เธอคว้าตำแหน่ง Miss Vienna เมื่อเดือนมกราคม 2567 ก่อนจะชนะเลิศบนเวที Miss Austria ในปีเดียวกัน และครองตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากทางออสเตรียยังไม่ได้จัดการประกวดระดับชาติรอบใหม่

ลูเซีย ซิซิค Miss Austria เสียชีวิตกะทันหันในวัย 22 ปี
ภาพจาก Instagram : missionaustria_official
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรียป่วยความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
ภาพจาก Instagram : luciasisic
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024-6
ภาพจาก Instagram : luciasisic
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024-5
ภาพจาก Instagram : luciasisic
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024-3
ภาพจาก Instagram : luciasisic
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024-2
ภาพจาก Instagram : luciasisic
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024
ภาพจาก Instagram : luciasisic

ข้อมูลจาก : hola และ perthnow

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 22:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปิดเรียน 11-12 ก.ย. หลังครูถูกบุกยิงเสียชีวิต

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่คืนเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปิดเรียน 11-12 ก.ย. หลังครูถูกบุกยิงเสียชีวิต

5 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย

7 นาที ที่แล้ว
เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท เทคโนโลยี

เปิดราคา iPhone Duo จอพับเครื่องแรกของ Apple รุ่นท็อป 2TB แตะ 127,900 บาท

15 นาที ที่แล้ว
ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่คืนเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด บันเทิง

ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เปิดภาพ “ปิยะ” ไหว้นายกในพื้นที่พิเศษ ถามคนธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปได้?

23 นาที ที่แล้ว
ขายบ้านย่านราชเทวี 220 ล้าน เผยเป็นบ้านหม่อมปริม บุนนาค ข่าว

ประกาศขายบ้านทำเลทอง 220 ล้าน เผยประวัติเจ้าของเก่า ตำนานลูกชุบชาววัง

23 นาที ที่แล้ว
ประวัติ “พระวชิรญาณ” หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำนานแห่งเหรียญเหนือดวง ข่าว

ประวัติ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำนานแห่งเหรียญเหนือดวง

23 นาที ที่แล้ว
เทียบสเปก Z Fold8 กับ iPhone Duo ศึกมือถือจอพับ 2026 รุ่นไหนเหมาะกับใคร เทคโนโลยี

เทียบสเปก Z Fold8 กับ iPhone Duo ศึกมือถือจอพับ 2026 รุ่นไหนเหมาะกับใคร

23 นาที ที่แล้ว
เปิด iPhone 18 Pro ปุ๊บ iPhone 17 ขึ้นราคา 5,000 บาท เริ่มต้น 34,900 บาท เทคโนโลยี

เปิด iPhone 18 Pro ปุ๊บ iPhone 17 ขึ้นราคา 5,000 บาท เริ่มต้น 34,900 บาท

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าภูเก็ต สั่งปรับลดงานปีใหม่ยิว “ซาบัดป่าตอง” ห้ามเกิน 800 คน เพื่อความปลอดภัย

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5

51 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 250 บาท ทองแท่งขาย 68,700 บาท

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้เรือเฟอร์รี ในสถานที่ท่องเที่ยวดังฟิลิปปินส์ ตาย 5 สูญหายอีก 87

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CIB รวบ “พระราชาคณะ” ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไจแอนท์” พิตบูลกัดหญิงวัย 70 ปีดับ ตรวจพบเคยฆ่าเจ้าของมาแล้วเมื่อปี 64

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นบุกบ้าน ทำร้ายคนไทยในออสเตรเลีย ใช้ดาบซามูไรฟันได้รับบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว หมวดโอ๋ ตำรวจยิงเมียดับกลางโรงเรียนอนุบาล หลังปิดล้อมนาน 20 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ๊รวย” สส.ภูมิใจไทย เปิดแท็บเล็ตชมคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” ระหว่างประชุมงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด ข่าวกีฬา

ไทยเจอใคร รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 เช็กวันแข่ง ช่องถ่ายทอดสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 10 ก.ย. เปิดฉาก 4 คู่บาสชาย เช็กช่องถ่ายทอดสด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูเซีย ซิซิค มิสออสเตรีย 2024 เสียชีวิตวัย 22 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน วัย 22 ปี หลังป่วยแต่กำเนิด สู้ผ่าตัดหัวใจ 7 ครั้ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยระดับโลกชี้ ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัด เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร มากถึง 3 เท่า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เสงี่ยม นาวีเสถียร&quot; จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6 บันเทิง

รู้จัก “เสงี่ยม นาวีเสถียร” จากนางเอกหนังไทยคนแรก สู่นางพระกำนัล ร.6

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 9/9/69 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป ตำรวจจราจรหญิง สวยออร่าทะลุแดด คลิปไวรัลคนดูเกือบล้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button