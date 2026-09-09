เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:28 น.

เบื้องต้นคาดปมหึงหวง นชนวนเหตุให้ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิงครูเปิ้ล ภรรยา เสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ขณะที่ตำรวจยังไม่สรุปแรงจูงใจ และต้องรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ

ตำรวจเร่งสอบสวนสาเหตุเหตุยิง ครูเปิ้ล อายุ 48 ปี ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เสียชีวิตภายในโรงเรียนเมื่อช่วงสายวันที่ 9 กันยายน 2569

ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ข้าราชการตำรวจ และมีรายงานว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิต

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ก่อนเกิดเหตุ พยานเห็นผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งสีขาวเข้ามาภายในโรงเรียน ก่อนเรียกครูเปิ้ลออกมาพูดคุย

ไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ครูเปิ้ลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุขับรถออกจากโรงเรียนและกลับไปยังบ้านพัก

ตำรวจติดตามไปปิดล้อมบ้านพัก ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร พร้อมเจรจาให้วางอาวุธและออกมามอบตัว

สำหรับ สาเหตุของเหตุยิง เบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจกำลังตรวจสอบปมความหึงหวงและปัญหาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ หลังเกิดเหตุระหว่างสามีภรรยา

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อย่างไรก็ตาม ปมหึงหวงยังไม่ใช่ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ตำรวจยังต้องสอบพยาน ตรวจสอบประวัติความสัมพันธ์ และรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนยืนยันแรงจูงใจที่แท้จริง

ส่วนเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนทั้งหมดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุโรงเรียนสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว และประสานผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้าน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กัน คือเจรจาให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัว และสอบสวนหาสาเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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