เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ
เบื้องต้นคาดปมหึงหวง นชนวนเหตุให้ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิงครูเปิ้ล ภรรยา เสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ขณะที่ตำรวจยังไม่สรุปแรงจูงใจ และต้องรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ
ตำรวจเร่งสอบสวนสาเหตุเหตุยิง ครูเปิ้ล อายุ 48 ปี ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เสียชีวิตภายในโรงเรียนเมื่อช่วงสายวันที่ 9 กันยายน 2569
ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ข้าราชการตำรวจ และมีรายงานว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุ พยานเห็นผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งสีขาวเข้ามาภายในโรงเรียน ก่อนเรียกครูเปิ้ลออกมาพูดคุย
ไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ครูเปิ้ลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุขับรถออกจากโรงเรียนและกลับไปยังบ้านพัก
ตำรวจติดตามไปปิดล้อมบ้านพัก ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร พร้อมเจรจาให้วางอาวุธและออกมามอบตัว
สำหรับ สาเหตุของเหตุยิง เบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจกำลังตรวจสอบปมความหึงหวงและปัญหาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ หลังเกิดเหตุระหว่างสามีภรรยา
อย่างไรก็ตาม ปมหึงหวงยังไม่ใช่ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ตำรวจยังต้องสอบพยาน ตรวจสอบประวัติความสัมพันธ์ และรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนยืนยันแรงจูงใจที่แท้จริง
ส่วนเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนทั้งหมดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุโรงเรียนสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว และประสานผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้าน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กัน คือเจรจาให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัว และสอบสวนหาสาเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษา
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