เก๋งเลี้ยวบี้ชน มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่
คลิปนาที รถเก๋งเลี้ยวบี้ชน มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย ล้มกองกับพื้นกลางสี่แยก โซเชียลถกสนั่น ใครผิดใครถูกกันแน่
เพจเฟซบุ๊ก มาดามแหม่ม MadamQueen โพสต์คลิปเหตุการณ์จากกล้องติดรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง บันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา เวลา 18.50 น. ปรากฏภาพผู้ขับขี่รายหนึ่งจอดรถจักรยานยนต์ทับทางม้าลาย บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จากคลิปเผยให้เห็นว่า มีรถยนต์สีขาวคันหนึ่งซึ่งมาจากฝั่งซ้ายของสี่แยก กำลังเลี้ยวขวาด้วยความเร็ว ก่อนเฉี่ยวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่จอดทับทางม้าลายอยู่ จนตัวรถล้มลงกับพื้นอย่างแรง พร้อมมีชิ้นส่วนของรถยนต์หลุดกระเด็นออกมา ผู้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบต่างรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ขณะที่คนขับรถยนต์ได้ลงจากรถเพื่อดูอาการของผู้บาดเจ็บ ก่อนยกมือไหว้ขอโทษ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย โดยผู้ใช้บางส่วนมองว่ารถจักรยานยนต์ไม่ควรจอดทับทางม้าลายในระหว่างรอสัญญาณไฟจราจร ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่ารถยนต์ขับเลี้ยวด้วยความเร็วที่มากเกินไปในบริเวณทางแยก
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับ มุมอับเสา A ตอนกลางคืน ฟิล์มเข้ม 80 มันมองไม่เห็นจริงๆ ครับ และมอไซค์ควรจอดหลังเส้นทึบ” , “เหตุผลที่เขาตีเส้นให้จอดตรงไหนเพราะมันคือจุดที่ปลอดภัยระดับนึง ช้ากว่า 1-3 วินาทีแต่ลดความเสี่ยงได้” , “ทางเท้าม้าลายไปจอดตรงนั้นเพื่อ”
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