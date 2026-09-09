เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:27 น.
เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

เพจหลัก MU ผู้ติดตาม 14 ล้าน แถลงโต้กลับ ราอูล โรชา ยืนยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

ภายหลังจากที่ ราอูล โรชา ออกมาร่อนจดหมายแถลงการณ์ ระบุว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นเพียงผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์เท่านั้น ไม่มีอำนาจหรือสิทธิใด ๆ ในการบริหารขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส ตามที่ได้นำเสนอไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 ก.ย. 69)

ราอูล ร่อนแถลงซัด ณวัฒน์ ไม่สิทธิ์-อำนาจในบอร์ดบริหารองค์กร Miss Universe

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ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (9 ก.ย. 69) เพจเฟซบุ๊กหลักของ Miss Universe ที่มีผู้ติดตามทั่วโลก 14 ล้านคน ออกมาโพสต์ข้อความแถลงการณ์ตอบโต้กลับ ราอูล โรชา คานตู โดยยืนยันสถานะของ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO และผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ MU East โดยชอบธรรม

“MU East รับทราบแถลงการณ์ต่อสาธารณะที่ออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026 เกี่ยวกับ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล และ Miss Universe Eastern

JKN Universe LLC ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามองค์กร Miss Universe มีโครงสร้างการถือหุ้นเท่ากันที่ 50:50 ระหว่าง MU East และ MU West ผ่านทาง JKN Legacy Inc. ทั้งสองฝ่ายไม่ควรนำมุมมองของฝ่ายตนมาแสดงเป็นจุดยืนที่ตกลงร่วมกันของทั้งองค์กร

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แถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน ไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติโดย MU East และ MU East ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ระบุเกี่ยวกับ MU East ข้อตกลงทางธุรกิจ หรือบทบาทของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล

คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ MU East ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และเป็นผู้ถือแฟรนไชส์มิสยูนิเวิร์สที่เป็นที่ยอมรับ MU East ให้การยอมรับและสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ในทั้งสองบทบาท

MU East จะไม่ตอบโต้ด้วยการโจมตีส่วนบุคคล โดยเรื่องเหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างใจเย็นและมีความรับผิดชอบผ่านกระบวนการทางสัญญาและกฎหมายที่เหมาะสม

MU East ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ในประเทศเปอร์โตริโกให้ประสบความสำเร็จ และจะเดินหน้าสนับสนุนผู้อำนวยการระดับชาติ ผู้เข้าประกวด พาร์ทเนอร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านต่อไป

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ออกโดย MU East แต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด”

เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ-1

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อ้างอิงจาก : FB Miss Universe

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:27 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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