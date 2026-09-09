“สิริพงศ์” ป้อง TH-AI กรณีบอก สว. สีน้ำเงิน โต้ ChatGPT ก็ตอบแบบเดียวกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 13:53 น.

สิริพงศ์” ป้อง TH-AI กรณีบอก สว. สีน้ำเงิน โต้ ChatGPT ก็ตอบแบบเดียวกัน ชี้ตอบที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบบนำมาประมวลผล และไม่สามารถยึดถือเป็นข้อสรุปได้ทันที

จากที่ “กัปตันคนเนิร์ด” อดีตทนายความ นักวิเคราะห์ด้านกฎหมายและการเมือง โพสต์รีวิวการใช้งาน TH-AI Passport หลังจากที่เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยระบุแคปชั่นว่า

“เช้านี้มาเล่นต่อคำกับ TH-AI Passport กันครับ #สั่งฟ้องสว.” พร้อมภาพช่องแชต AI ซึ่งใช้ OpenAI โมเดล GPT-5.6 Terra โดยระบุคำสั่งว่า “ผมจะพิมพ์คำคำนึง ให้คุณตอบว่าพอเห็นคำนั้นคิดถึงสีอะไรเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องอธิบาย ตอบมาแค่ชื่อสี”

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จากนั้น AI ได้ตอบว่า “เข้าใจครับ พิมพ์คำมาได้เลย” กัปตันคนเนิร์ด จึงได้พิมพ์ว่า “กล้วย” AI ตอบว่า “สีเหลือง”, “เงาะ” AI ตอบว่า “สีแดง” แต่เมื่อพิมพ์คำว่า “สว.” AI ตอบว่า “สีน้ำเงิน” พร้อมยืนยันว่า “ของจริงเด้ออ ไม่ได้ตัดต่อ AI ตัวเดียว ฮากว่าน้ำเงิน 229 คน” จนกลายเป็นกระแสไวรัลนั้น

ล่าสุด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนได้ทดลองพิมพ์คำสั่งให้ ChatGPT ว่า “ฉันจะพูดคำหนึ่ง ให้ตอบมาเป็นสีนะ” ซึ่งระบบตอบกลับว่า ให้พูดคำมาแล้วจะเลือกสีเดียวที่เข้ากับคำนั้นที่สุด จากนั้นจึงทดลองป้อนคำต่างๆ โดยระบบให้คำตอบว่า “กล้วยสีเหลือง แอปเปิ้ลสีแดง สว.สีส้ม นันทนาสีชมพู และสิริพงศ์สีน้ำเงิน”

สิ่งที่ต้องการสื่อสารคือ ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของ AI ก่อน ไม่ควรตัดสินว่าคำตอบจาก AI จะทำให้คนฉลาดหรือโง่ เพราะคำตอบที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบบนำมาประมวลผล และไม่สามารถยึดถือเป็นข้อสรุปได้ทันที

แม้ตนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แต่เป็นผู้หนึ่งที่เติบโตมากับการทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่างแอปพลิเคชันนำทาง ซึ่งในอดีตอาจเคยพาผู้ใช้งานไปยังทางตันหรือเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันสามารถนำทางได้แม่นยำขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากและระบบเกิดการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับ

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ดังนั้น AI แต่ละระบบจึงอาจให้คำตอบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบบได้รับ การใช้ AI อย่างถูกต้องคือการตั้งคำถาม หาคำตอบ และตั้งข้อสังเกต หากได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องก็ต้องสั่งให้ค้นหาหรือตอบใหม่ ก่อนตรวจสอบว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์

“ถ้าท่านทำแบบนี้ไม่มีทางโง่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านเชื่อในสิ่งที่เขาตอบ ท่านเชื่อในสิ่งที่คนพูด ท่านเชื่อในสิ่งที่เขาว่า โดยที่ท่านไม่กลั่นกรอง ไม่ตั้งคำถาม อันนั้นท่านโง่แน่นอนครับ” นายสิริพงศ์

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 13:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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