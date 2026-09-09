โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามีตำรวจยิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน
ครูเปิ้ล วัย 48 ปี เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล วันที่ 9 กันยายน ก่อนหน้านั้นเพียง 3 วันยังโพสต์ภาพงานแต่งลูกชายและข้อความขอบคุณแขกที่มาร่วมยินดี
เปิดความเคลื่อนไหวช่วงท้ายในเฟซบุ๊กของ ครูเปิ้ล อายุ 48 ปี ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จ.ชลบุรี หลังถูกยิงเสียชีวิตภายในโรงเรียนช่วงสายวันที่ 9 กันยายน 2569
เหตุเกิดภายในโรงเรียน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง โดยพยานเห็นชายคนหนึ่งขับรถเก๋งสีขาวเข้ามาจอด ก่อนเดินไปพูดคุยกับครูเปิ้ล จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด
ชายคนเดิมเดินกลับไปขึ้นรถและขับออกจากโรงเรียน ส่วนครูเปิ้ลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการตำรวจ และมีรายงานจากหลายแหล่งว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม รายงานช่วงแรกบางแห่งระบุความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นแฟน ขณะที่ตำรวจยังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ติดตามไปยังบ้านพักของผู้ก่อเหตุ ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร และปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาให้วางอาวุธมอบตัว
ข้อมูลล่าสุดที่ The Thaiger รายงานเมื่อเวลา 12.53 น. ระบุว่า ผู้ก่อเหตุยังอยู่ภายในบ้านและยังไม่ออกมามอบตัว
เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนทั้งหมดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โรงเรียนจึงสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว พร้อมประสานผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้าน
ขณะที่เมื่อย้อนดูเฟซบุ๊กของครูเปิ้ล พบว่าก่อนเกิดเหตุไม่นาน เจ้าตัวยังโพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยจากงานแต่งงานของลูกชาย พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “สวยละมุนลงตัว”
ก่อนหน้านั้นประมาณ 3 วัน ครูเปิ้ลโพสต์ภาพบรรยากาศงานแต่งลูกชายอีกชุด พร้อมข้อความขึ้นต้นว่า
“ขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ ทั้งท่านที่สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของลูกชาย และท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ยังส่งความรัก ความปรารถนาดี และคำอวยพรมาให้คู่บ่าวสาว
ทุกคำอวยพร ทุกความห่วงใย และทุกความยินดีที่มอบให้ ล้วนมีความหมายและสร้างความประทับใจให้กับครอบครัวของเราเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรักและความเมตตาที่มีให้กับลูกชายและครอบครัวของเรา
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิตนะคะ ในงานดูแลไม่ทั่วถึงขออภัยด้วยค่ะ”
ยังเขียนถึงความหมายของทุกคำอวยพรที่ครอบครัวได้รับ ก่อนอวยพรให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และพบเจอแต่สิ่งดี ๆ พร้อมขอโทษหากดูแลแขกในงานได้ไม่ทั่วถึง
โพสต์จากงานแต่งลูกชายจึงกลายเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวช่วงท้ายที่ยังปรากฏบนบัญชีของครูเปิ้ล ก่อนเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเพียงไม่กี่วัน
ขณะนี้ตำรวจยังสอบสวนแรงจูงใจ รวมถึงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
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