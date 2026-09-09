เลิ่กลั่ก สุดทน แม่ขอเงิน-ยืมไปทั่วจนหมดตัว เข้าใจลูกต้องกตัญญู แต่แบกภาระไม่ไหว
เลิ่กลั่ก อินฟลูฯ ดัง เปิดใจสาเหตุแตกหัก แม่สูญเงินหมดตัวเพราะคนนอก เหมือนเอาเงินถมทะเล พยายามหาทางออกร่วมกันแต่ถูกโกหก-เดินหนี
ทำเอาแฟน ๆ ห่วงหนัก หลังสองอินฟลูฯ พี่น้อง เจ้าของช่อง TikTok เลิ่กลั่ก ที่มีผู้ติดตามกว่า 8.8 ล้านคน ออกมาระบายความในใจหลังได้พุดคุยกับแม่ โดยเปิดใจว่า “ถ้าไม่ได้มีเงินให้ ถ้าไม่ได้ประสบความสําเร็จยังจะเป็นลูกแม่ได้อีกไหม ทําไมการเป็นลูกกตัญญูมันยากจัง ลูกไม่เคยดีเหมือนแฟนใหม่แม่จริง ๆ” พร้อมชี้แจงว่าหากอนาคตเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น ทั้งคู่ไม่เกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ล่าสุด เลิ่กลั่ก ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ร้องไห้หลังจากพูดคุยกับแม่ ระบุว่า “เรากับพี่ชาย ทำงานแทบทุกวันแบบไม่ได้หยุด เราสองคนใช้เงินน้อยมาก ๆ เรามาจากครอบครัวที่ไม่เคยมีอะไรเลย เราสองคนเลยรู้ว่าเงินสำคัญแค่ไหน
ความฝัน
ความฝันของเราสองคนอยากเห็นแม่เราสบาย แม่ได้กินของอร่อย ๆ เราสองคนเลย ให้เงินเดือนกับแม่ แม่เราจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยก็มีทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรก็สบายแล้ว
จุดพลิกผัน
ตั้งแต่คนนอกเข้ามา คำถามของแม่ที่เคยถามว่าลูกกินข้าวยัง ลูกเหนื่อยไหม ก็หายไปเลย มีแต่คำถามว่า ขอเงินหน่อย ก็จะมีเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ เราให้เงินเพิ่มอีกหลักพัน แม่ก็จะถามว่าหมื่นไม่ได้หรอ หรือเราให้หลักหมื่น แม่ก็จะบอกว่าแสนไม่ได้หรอ หลาย ๆ ครั้ง ทั้งที่มีเงินเดือนของแม่ด้วย ตามมาด้วย บ้าน รถสองคัน ที่ดิน และทองหลักสิบบาททองขึ้นไป และอีกมากมาย เราเหมือนเอาเงินไปถมทะเล ทำได้เพียงแต่เตือนตัวเองตลอดว่าต้องกตัญญูและเราต้องทำงานหนักขึ้น
อาทิตย์ที่แล้ว
วันที่ได้ให้แม่มาคุยกันเลยรู้ทุกอย่างว่าแม่ไม่เหลืออะไรเลย ไม่เหลือจริง ๆ เงิน ทอง รถ ที่ไม่มีแล้ว หยิบยืมคนอื่นไปทั่ว แม้แต่เงินกินข้าวก็ไม่มี เรารู้แบบนั้นก็อึ้ง เราเคยได้ยินมาเยอะมากๆๆๆ ว่าครอบครัวมักจะมีปัญหากันเรื่องเงิน แต่เราก็พยายามคุยหาทางออกร่วมกัน แต่แม่ก็เลือกที่จะโกหกเหมือนเดิมและเดินหนีไม่ยอมคุย”
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