เสียชีวิตแล้ว “ต๋ง เจียนหว่า” ผู้นำฮ่องกงคนแรกหลังคืนสู่จีน ถึงแก่อสัญกรรมวัย 89 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:12 น.
ต๋ง เจียนหว่า ผู้นำฮ่องกงคนแรกหลังคืนสู่จีน ถึงแก่อสัญกรรมวัย 89 ปี
ภาพจาก : Wikipedia

อดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบดินแดนคืนจีน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026 ปิดฉากชีวิตนักธุรกิจที่ก้าวขึ้นมาบริหารฮ่องกงในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่

ต๋ง เจียนหว่า (Tung Chee-hwa) ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนจีน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2026 ด้วยวัย 89 ปี

สำนักงานของต๋งประกาศข่าวในช่วงเช้าวันพุธที่ 9 กันยายน ระบุว่าเขาจากไปโดยมีสมาชิกครอบครัวอยู่ข้างกาย มีรายงานว่าเสียชีวิตที่ Hong Kong Sanatorium & Hospital ในฮ่องกง

โฆษณา

ชื่อของต๋งผูกอยู่กับช่วงสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ฮ่องกง เพราะเขาเป็นผู้รับหน้าที่บริหารดินแดนต่อทันทีหลังสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 อังกฤษส่งมอบอธิปไตยเหนือฮ่องกงคืนให้จีน หลังปกครองดินแดนแห่งนี้มานานกว่า 150 ปี

วันเดียวกัน ต๋งเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคนแรกของ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายใต้หลัก “หนึ่งประเทศ สองระบบ”

ก่อนเข้าสู่การเมือง เขาเป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเดินเรือ เกิดในครอบครัวเจ้าของกิจการขนส่งทางทะเล ก่อนถูกเลือกให้เข้ามารับหน้าที่นำฮ่องกงเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การปกครองของจีน

โฆษณา

ต๋งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2005 ช่วง 8 ปีนั้น ฮ่องกงต้องรับมือวิกฤตหลายระลอกตั้งแต่ช่วงแรกของรัฐบาล

เพียงไม่นานหลังรับตำแหน่ง วิกฤตการเงินเอเชียปี 1997 ก็ซัดเข้าสู่ฮ่องกง ตามมาด้วยปัญหาไข้หวัดนกและการระบาดของโรคซาร์สในปี 2003

ปี 2003 ยังเป็นช่วงที่รัฐบาลของต๋งเผชิญแรงต่อต้านทางการเมืองครั้งใหญ่ จากความพยายามผลักดันกฎหมายความมั่นคงตาม มาตรา 23 ของกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง

ประชาชนประมาณ 500,000 คนออกมาชุมนุมคัดค้านในวันที่ 1 กรกฎาคมปีนั้น รัฐบาลต้องชะลอร่างกฎหมายหลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก

โฆษณา

แม้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมัยที่สองในปี 2002 แต่ต๋งอยู่ไม่ครบวาระ

เดือนมีนาคม 2005 เขาประกาศลาออก โดยให้เหตุผลเรื่องสุขภาพ ปิดฉากการเป็นผู้บริหารสูงสุดหลังอยู่ในตำแหน่งเกือบ 8 ปี

การออกจากตำแหน่งในฮ่องกงไม่ได้ทำให้บทบาททางการเมืองของเขาสิ้นสุดลง ต๋งย้ายไปทำหน้าที่ในระดับประเทศ และดำรงตำแหน่งรองประธาน สภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีน หรือ CPPCC

ช่วงหลายปีต่อมา เขายังคงสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลกลางจีนต่อฮ่องกง รวมถึงกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่มีผลบังคับใช้ในปี 2020 และการปรับระบบเลือกตั้งของฮ่องกงในปี 2021

โฆษณา

สุขภาพของต๋งเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลัง เขาปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2021 ระหว่างร่วมชมภาพยนตร์ในวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เดือนตุลาคมปีเดียวกัน สำนักงานของเขาเปิดเผยว่า ต๋งเข้ารับการผ่าตัดจากอาการป่วยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด และกำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้าน หลังจากนั้นแทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีก

ต๋งถึงแก่อสัญกรรมในอีก 5 ปีต่อมา ทิ้งชื่อไว้ในฐานะบุคคลที่รับหน้าที่นำฮ่องกงในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากอาณานิคมอังกฤษ สู่เขตบริหารพิเศษภายใต้อธิปไตยของจีน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 14:12 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แก้วตา” จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
เปิดวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง &quot;ครูเปิ้ล&quot; ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

เปิดภาพคลิปวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569

“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลัง TH-AI ตอบ สว. สีน้ำเงิน

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
เดนิส แจงสถานะ หลังถูกโยงมือที่สามสะบั้นรัก พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว

เดนิส แจงสถานะ หลังถูกจับตามือที่สาม พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว

เผยแพร่: 9 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” จ่อซบ “พรรคเพื่อไทย” ชี้เป็นพรรคที่เคารพประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

8 นาที ที่แล้ว
เปิดวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง &quot;ครูเปิ้ล&quot; ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน ข่าวอาชญากรรม

เปิดภาพคลิปวงจรปิด นาที ร.ต.ต.ทัศพงษ์ ยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน ก่อนขับรถกลับบ้าน

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัปตันคนเนิร์ด” เบรก “สิริพงศ์” แค่เล่นมุก หลัง TH-AI ตอบ สว. สีน้ำเงิน

42 นาที ที่แล้ว
เดนิส แจงสถานะ หลังถูกโยงมือที่สามสะบั้นรัก พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว บันเทิง

เดนิส แจงสถานะ หลังถูกจับตามือที่สาม พี่ตี๋น้องบี๋ เตือนสติชาวเน็ต หยุดโยงข่าวมั่ว

47 นาที ที่แล้ว
เก๋งขับเลี้ยว บี้มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่ ข่าว

เก๋งเลี้ยวบี้ชน มอเตอร์ไซค์ จอดทับทางม้าลาย โซเชียลถกสนั่น ใครผิดกันแน่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทยเฉือนไชนีสไทเป 3-2 ชนะรวด 3 นัด ซิวแชมป์กลุ่ม C

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” สั่ง “ปทุมวัน-อุเทนถวาย” งดการเรียนการสอนในพื้นที่อย่างน้อย 3 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุเหตุยิง “ครูเปิ้ล” ในโรงเรียน คาดปมหึงหวง ตำรวจยังสอบแรงจูงใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ บันเทิง

เพจหลัก MU โต้กลับ ราอูล ยัน บอสณวัฒน์ นั่ง CEO-ผู้ถือแฟรนไชส์ MU East โดยชอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิ่กลั่ก เผยสาเหตุแม่ขอเงิน หมดตัวเพราะคนนอก บันเทิง

เลิ่กลั่ก สุดทน แม่ขอเงิน-ยืมไปทั่วจนหมดตัว เข้าใจลูกต้องกตัญญู แต่แบกภาระไม่ไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามียิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน ข่าว

โพสต์สุดท้าย ครูเปิ้ล ก่อนถูกสามีตำรวจยิงเสียชีวิตในโรงเรียน เพิ่งร่วมงานแต่งลูกชาย 3 วันก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” ป้อง TH-AI กรณีบอก สว. สีน้ำเงิน โต้ ChatGPT ก็ตอบแบบเดียวกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ &quot;แค่อยากให้พัก&quot; บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ “แค่อยากให้พัก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำพูดนักบิน หลังเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ ชนรถยนต์ตาย 5 ศพ บาดเจ็บอีก 5 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มร้อง! ร้านนวดดังหลอก นวดพิเศษ ลูบของลับไม่ถึงนาที ขู่ไถเงินอ้างหมดเวลา ข่าว

หนุ่มร้อง! ร้านนวดดังหลอก นวดพิเศษ ลูบของลับไม่ถึงนาที ขู่ไถเงินอ้างหมดเวลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แจกเงิน 1 หมื่นเป็นข่าวปลอม การเงิน

จริงไหม? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงิน 10,000 บาท ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๋ง เจียนหว่า ผู้นำฮ่องกงคนแรกหลังคืนสู่จีน ถึงแก่อสัญกรรมวัย 89 ปี ข่าวต่างประเทศ

เสียชีวิตแล้ว “ต๋ง เจียนหว่า” ผู้นำฮ่องกงคนแรกหลังคืนสู่จีน ถึงแก่อสัญกรรมวัย 89 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจปิดล้อมเจรจามือปืนยิงครูดับกลางอนุบาล ยืนยันเด็กทั้ง 44 คนปลอดภัยดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ดาวโป๊ Gattouz0 หรือ พรี่เต๋า เผยกลางไลฟ์ &quot;ผมเป็นเกย์&quot; แฟนคลับถกจริงจังหรือแค่เล่น? ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดาวโป๊ Gattouz0 หรือ พรี่เต๋า เผยกลางไลฟ์ “ผมเป็นเกย์” แฟนคลับถกจริงจังหรือแค่เล่น?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลชาย 11.30 น. ลุ้นตบหนุ่มไทยชนะ 3 นัดรวด ปิดรอบแบ่งกลุ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; โพสต์กินน้ำส้มร่วมเพื่อน สส. &quot;อนุทิน&quot; โผล่เมนต์แซว &quot;ระวังท้องเสียนะ&quot; ข่าวการเมือง

“ธนกร” โพสต์กินน้ำส้ม ร่วมกับเพื่อน สส. “อนุทิน” โผล่เมนต์แซว “ระวังท้องเสียนะ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ยิงกันในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ครูเสียชีวิต 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกคนวิ่งออกกำลังกายบนถนนเสี่ยงอุบัติเหตุ ข่าว

ถกสนั่น คนวิ่งออกกำลังกายบนถนน คุ้มไหมเสี่ยงตาย หวั่นเกิดอุบัติเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” เตรียมถก ซี.พี. บ่ายนี้ หารือสัญญาแอร์พอร์ตลิงก์ หลังพร้อมเดินรถต่อไปอีก 4 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด โปรแกรมฟุตบอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026 นัดแรกเจอญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โปรแกรมฟุตบอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026 นัดแรกเจอญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button