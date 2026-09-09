เสียชีวิตแล้ว “ต๋ง เจียนหว่า” ผู้นำฮ่องกงคนแรกหลังคืนสู่จีน ถึงแก่อสัญกรรมวัย 89 ปี
อดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบดินแดนคืนจีน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026 ปิดฉากชีวิตนักธุรกิจที่ก้าวขึ้นมาบริหารฮ่องกงในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่
ต๋ง เจียนหว่า (Tung Chee-hwa) ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนจีน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2026 ด้วยวัย 89 ปี
สำนักงานของต๋งประกาศข่าวในช่วงเช้าวันพุธที่ 9 กันยายน ระบุว่าเขาจากไปโดยมีสมาชิกครอบครัวอยู่ข้างกาย มีรายงานว่าเสียชีวิตที่ Hong Kong Sanatorium & Hospital ในฮ่องกง
ชื่อของต๋งผูกอยู่กับช่วงสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ฮ่องกง เพราะเขาเป็นผู้รับหน้าที่บริหารดินแดนต่อทันทีหลังสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 อังกฤษส่งมอบอธิปไตยเหนือฮ่องกงคืนให้จีน หลังปกครองดินแดนแห่งนี้มานานกว่า 150 ปี
วันเดียวกัน ต๋งเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคนแรกของ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายใต้หลัก “หนึ่งประเทศ สองระบบ”
ก่อนเข้าสู่การเมือง เขาเป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเดินเรือ เกิดในครอบครัวเจ้าของกิจการขนส่งทางทะเล ก่อนถูกเลือกให้เข้ามารับหน้าที่นำฮ่องกงเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การปกครองของจีน
ต๋งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2005 ช่วง 8 ปีนั้น ฮ่องกงต้องรับมือวิกฤตหลายระลอกตั้งแต่ช่วงแรกของรัฐบาล
เพียงไม่นานหลังรับตำแหน่ง วิกฤตการเงินเอเชียปี 1997 ก็ซัดเข้าสู่ฮ่องกง ตามมาด้วยปัญหาไข้หวัดนกและการระบาดของโรคซาร์สในปี 2003
ปี 2003 ยังเป็นช่วงที่รัฐบาลของต๋งเผชิญแรงต่อต้านทางการเมืองครั้งใหญ่ จากความพยายามผลักดันกฎหมายความมั่นคงตาม มาตรา 23 ของกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง
ประชาชนประมาณ 500,000 คนออกมาชุมนุมคัดค้านในวันที่ 1 กรกฎาคมปีนั้น รัฐบาลต้องชะลอร่างกฎหมายหลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก
แม้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมัยที่สองในปี 2002 แต่ต๋งอยู่ไม่ครบวาระ
เดือนมีนาคม 2005 เขาประกาศลาออก โดยให้เหตุผลเรื่องสุขภาพ ปิดฉากการเป็นผู้บริหารสูงสุดหลังอยู่ในตำแหน่งเกือบ 8 ปี
การออกจากตำแหน่งในฮ่องกงไม่ได้ทำให้บทบาททางการเมืองของเขาสิ้นสุดลง ต๋งย้ายไปทำหน้าที่ในระดับประเทศ และดำรงตำแหน่งรองประธาน สภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีน หรือ CPPCC
ช่วงหลายปีต่อมา เขายังคงสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลกลางจีนต่อฮ่องกง รวมถึงกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่มีผลบังคับใช้ในปี 2020 และการปรับระบบเลือกตั้งของฮ่องกงในปี 2021
สุขภาพของต๋งเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลัง เขาปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2021 ระหว่างร่วมชมภาพยนตร์ในวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
เดือนตุลาคมปีเดียวกัน สำนักงานของเขาเปิดเผยว่า ต๋งเข้ารับการผ่าตัดจากอาการป่วยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด และกำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้าน หลังจากนั้นแทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีก
ต๋งถึงแก่อสัญกรรมในอีก 5 ปีต่อมา ทิ้งชื่อไว้ในฐานะบุคคลที่รับหน้าที่นำฮ่องกงในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากอาณานิคมอังกฤษ สู่เขตบริหารพิเศษภายใต้อธิปไตยของจีน
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