เปิดคำพูดนักบิน หลังเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ ชนรถยนต์ตาย 5 ศพ บาดเจ็บอีก 5 ราย
เปิดคำพูดนักบิน หลังเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ ชนรถยนต์ตาย 5 ศพ บาดเจ็บอีก 5 ราย ขอโทรคุยกับภรรยา ก่อนบอกอาชีพนักบินจบแล้ว
จากเหตุเครื่องบินขนพัสดุของอเมซอนประสบอุบัติเหตุหลังวิ่งเลยรันเวย์ขณะพยายามลงจอดที่สนามบินในไมอามี รัฐฟลอริดา และชนเข้ากับรถยนต์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CBS รายงานเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากพยานที่อยู่ที่เกิดเหตุ ซึ่งพยานคนดังกล่าวเล่าว่า เขาทำงานอยู่ในตึกใกล้เคียง และกำลังวิดีโอคอลล์กับภรรยาอยู่ ก่อนที่นักบินที่รอดชีวิตจะเดินตรงมาขอยืมโทรศัพท์
พยานคนดังกล่าวระบุว่านักบินได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผาก ซึ่งพยานก็ได้ให้ยืมโทรศัพท์มือถือ โดยตรงเขาโทรหาภรรยา และฝากให้บอกแม่เพื่อแจ้งว่าเขาประสบอุบัติเหตุแต่เขาปลอดภัยแล้ว ก่อนที่เขาจะพูดด้วยว่าอาชีพนักบินของเขาจบแล้ว
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านักบินบนเครื่องมีสองคนทราบชื่อคือ โจเปซ คาโรลล์ วัย 58 ปี และ เจมี ฟิลิปเป ซิลวา โมลินา วัย 37 ปี ทั้งสองได้รับบาดเจ็บและได้รับปล่อยตัวจากโรงพยาบาลแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่านักบินที่พยานคุยด้วยนั้นคือคนไหน
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