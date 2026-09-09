หนุ่มร้อง! ร้านนวดดังหลอก นวดพิเศษ ลูบของลับไม่ถึงนาที ขู่ไถเงินอ้างหมดเวลา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 13:30 น.
หนุ่มร้อง! ร้านนวดดังหลอก นวดพิเศษ ลูบของลับไม่ถึงนาที ขู่ไถเงินอ้างหมดเวลา

ชายวัย 34 ปี ร้องเพจ สายไหมต้องรอด โดนร้านนวดดังย่านลาดพร้าว-วังหิน หลอกนวดพิเศษ ลูบของลับไม่ถึงนาที ขู่ไถเงินอ้างหมดเวลา

ชายวัย 34 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกพนักงานร้านนวดชื่อดังย่านลาดพร้าว-วังหิน หลอกเสนอขายบริการเสริมนวดพิเศษ แต่ให้บริการจริงไม่ถึง 1 นาที ก่อนอ้างว่าหมดเวลาและเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน เมื่อปฏิเสธจ่ายเงินเพราะมองว่าไม่เป็นธรรม กลับถูกกลุ่มพนักงานรุมล้อมกดดันและข่มขู่

นายเอ (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า เคยมาใช้บริการร้านนวดแห่งนี้มาแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่เคยมีปัญหามาก่อน โดยครั้งนี้ตกลงใช้บริการนวดไทยตามปกติในราคา 400 บาทต่อชั่วโมง แต่หลังเริ่มนวด พนักงานได้เสนอขายบริการเสริมพิเศษในราคา 1,000 บาท ซึ่งได้ต่อรองราคาลงเหลือ 600 บาท และตกลงรับบริการดังกล่าว

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หลังเริ่มบริการพิเศษด้วยการสัมผัสไปที่อัยวะเพศไปได้ไม่ถึง 1 นาที พนักงานกลับหยุดให้บริการกะทันหันและแจ้งว่าหมดเวลาแล้ว พร้อมเรียกเก็บเงินค่าบริการพิเศษเต็มจำนวน ทั้งที่เพิ่งเข้าร้านเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. และเริ่มนวดในเวลา 21.03 น. แต่พนักงานกลับตัดจบบริการในเวลา 21.40 น. ซึ่งยังไม่ครบกำหนดชั่วโมงนวดปกติ ทำให้เกิดความสงสัยว่าอาจมีเจตนาฉ้อโกง

เมื่อนายเอปฏิเสธจ่ายเงินค่าบริการพิเศษที่ไม่ได้รับจริง พนักงานกลับพูดข่มขู่ว่าหากไม่ยอมจ่ายจะไม่ยอมให้ออกจากห้อง จึงขอแต่งตัวออกไปตกลงบริเวณหน้าร้าน แต่กลับถูกกลุ่มพนักงานหญิงอีกประมาณ 3 คน เข้ามารุมล้อมกดดันและโวยวายบังคับให้ชำระเงิน แม้จะพยายามอธิบายเหตุผลแต่ไม่มีใครยอมรับฟัง

จนกระทั่งนายเอตัดสินใจพูดสวนกลับไปว่า “คุณรู้ไหมว่าผมเป็นใคร” กลุ่มพนักงานจึงมีท่าทีอ่อนลงและยอมให้จ่ายเฉพาะค่านวดปกติ 400 บาทก่อนออกจากร้าน นายเอระบุทิ้งท้ายว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการรีดไถและฉวยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภค คาดว่าอาจมีลูกค้ารายอื่นเคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกัน จึงตัดสินใจนำเรื่องมาร้องเรียนเพื่อเตือนภัยให้สังคมได้รับรู้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 13:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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