ตำรวจปิดล้อมเจรจามือปืนยิงครูดับกลางอนุบาล ยืนยันเด็กทั้ง 44 คนปลอดภัยดี
ตำรวจปิดล้อมเจรจามือปืนยิงครูดับกลางอนุบาล ต.หนองปลาไหล จ.ชลบุรี ยืนยันเด็กทั้ง 44 คนปลอดภัยดี ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ
จากกรณีเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ศพ โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่า ครูเสียชีวิต 1 คน เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ เป็นแฟนผู้เสียชีวิต โดยทางโรงเรียนได้สั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว และให้ผู้ปกครองสามารถมารับเด็กกลับบ้านได้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ จากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นางไพลิน อายุ 48 ปี ที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน
นายสมยศ สงวนวรพงศ์ อายุ 57 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนหนึ่งขับรถเก๋งมาจอด ก่อนเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตและมีการพูดคุยกัน จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวต่างตกใจและหาที่หลบ ก่อนชายคนดังกล่าวจะเดินกลับไปขึ้นรถเก๋งสีขาวและขับออกจากพื้นที่ โดยตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นสามีผู้ตายและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดล้อม บ้านพัก ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนราว ประมาณ 3 กม. ซึ่งเจ้าตัวยังอยู่ภายในบ้านและยังไม่ออกมามอบตัว เบื้องต้นเด็กนักเรียนทั้ง 44 คนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด