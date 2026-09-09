ช็อก! ดาวโป๊ Gattouz0 หรือ พรี่เต๋า เผยกลางไลฟ์ “ผมเป็นเกย์” แฟนคลับถกจริงจังหรือแค่เล่น?
Gattouz0 หรือ พรี่เต๋า ครีเอเตอร์หนังผู้ใหญ่ขวัญใจชาวไทย ตอบคำถามแฟนคลับกลางไลฟ์ว่าจริง ๆ แล้วตนเป็น เกย์ พร้อมพูดถึงผลงานกับผู้หญิงที่ผ่านมาว่าแค่ต้องการ “หลีกหนีความจริง”
กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ Gattouz0 ครีเอเตอร์คอนเทนต์ผู้ใหญ่และสตรีมเมอร์ ตอบคำถามเรื่องรสนิยมทางเพศระหว่างไลฟ์ Q&A พร้อมพูดตรง ๆ ว่า “I’m officially gay” หรือ “ตอนนี้ผมเป็นเกย์อย่างเป็นทางการแล้ว”
ช่วงสนทนาเกิดขึ้นราวนาทีที่ 35 ของไลฟ์ หลังมีคำถามเรื่องนี้เข้ามาในแชต Gattouz0 หันมาถามคนดูหลายครั้งว่า “Chat, am I gay?” ก่อนตอบคำถามแฟนคลับว่าตนเป็นเกย์
จากนั้นเขายังพูดต่อว่า คอนเทนต์ที่เคยทำร่วมกับผู้หญิงเป็นเหมือนการ “หลีกหนีความจริง” ก่อนกล่าวว่า รสนิยมทางเพศที่แท้จริงของตัวเองคือเกย์
อย่างไรก็ตาม หากดูบทสนทนาต่อเนื่องทั้งช่วง น้ำเสียงและจังหวะการตอบทำให้ยังเกิดคำถามว่า Gattouz0 ตั้งใจใช้โอกาสนี้ประกาศเรื่องรสนิยมทางเพศอย่างจริงจัง หรือเพียงเล่นไปกับคำถามและข้อความที่แฟน ๆ ส่งเข้ามา
หลังพูดเรื่องนี้ได้ไม่นาน ไลฟ์ก็เดินหน้าต่อไปยังคำถามอื่นตามปกติ โดยไม่ได้มีการอธิบายหรือประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเพิ่มเติม
ประเด็นยิ่งได้รับความสนใจ เพราะคำพูดล่าสุดต่างจากสิ่งที่ Gattouz0 เคยตอบไว้เมื่อไม่กี่เดือนก่อน
วันที่ 2 มิถุนายน 2026 เขาไปร่วมรายการ Pillow Talk ซึ่งพิธีกรถามตรง ๆ ว่าเขาเป็นชายรักต่างเพศเต็มตัวและไม่ได้เป็นเกย์ใช่หรือไม่
Gattouz0 ตอบว่า “No, I’m fully straight” พร้อมบอกในบทสนทนาต่อมาว่า ขณะนั้นไม่ได้สนใจทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่ร่วมกับผู้ชาย
คำตอบจากเดือนมิถุนายนกับคำพูดในไลฟ์เดือนกันยายนจึงต่างกันอย่างชัดเจน และกลายเป็นเหตุให้แฟน ๆ ถกกันว่าคำพูดล่าสุดหมายถึงการเปลี่ยนวิธีระบุตัวตนของเขาจริงหรือไม่
สื่ออังกฤษอย่าง International Business Times ระบุเช่นกันว่า สิ่งที่ยืนยันได้จากวิดีโอคือ Gattouz0 พูดประโยคเหล่านั้นจริง แต่ตัวคลิปยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าเขาต้องการประกาศรสนิยมทางเพศอย่างจริงจัง ถาวร หรือพูดในบริบทของการหยอกล้อกับผู้ชม
ขณะเดียวกัน บน Kick มีคลิปจากช่อง Gattouz0 ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า “GatGay” ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน หลังบทสนทนาดังกล่าวเริ่มถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์
ดังนั้น ณ ตอนนี้ ประเด็นที่ยืนยันได้คือ Gattouz0 พูดด้วยตัวเองระหว่าง Q&A ว่าเขาเป็นเกย์ แต่ยังไม่ควรเขียนฟันธงว่าเป็นการ “เปิดตัวอย่างเป็นทางการ” จนกว่าเจ้าตัวจะอธิบายความหมายของคำพูดนั้นเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถ ชมวิดีโอที่ช่อง Gattouz0 บน Kick ได้จากต้นทาง
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