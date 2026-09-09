ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลชาย 11.30 น. ลุ้นตบหนุ่มไทยชนะ 3 นัดรวด ปิดรอบแบ่งกลุ่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 12:00 น.

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม C ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 พบไชนีสไทเป วันนี้ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. หากคว้าชัยจะจบรอบแรกด้วยสถิติชนะ 3 นัดรวดและแชมป์กลุ่ม

แฟนวอลเลย์บอลไทยเตรียมส่งใจเชียร์ทัพนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น.

ทีมชาติไทยพบ ไชนีสไทเป ในกลุ่ม C ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย Volleyball World ระบุเวลาแข่งขันที่ญี่ปุ่น 13.30 น. ตรงกับเวลาไทย 11.30 น.

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เกมนี้ไทยลงสนามด้วยผลงานไร้พ่าย หลังเก็บชัยมาแล้ว 2 นัดติดต่อกัน

นัดแรก ไทยเอาชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต 25 ต่อ 22, 25 ต่อ 19 และ 25 ต่อ 14 ก่อนเกมที่สองจะเฉือนเกาหลีใต้สุดมัน 3 ต่อ 2 เซต 25 ต่อ 18, 25 ต่อ 16, 20 ต่อ 25, 22 ต่อ 25 และ 15 ต่อ 12

ชัยชนะเหนือเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีสถิติชนะ 2 นัดรวด เก็บ 5 คะแนน และการันตีผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม นัดปิดกลุ่มยังมีความหมาย เพราะเกาหลีใต้ลงเล่นครบ 3 นัดก่อนหน้านี้และมี 7 คะแนน หลังเอาชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต

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ไทยจึงอยู่ที่ 5 คะแนนจาก 2 นัด ขณะที่ไชนีสไทเปมี 3 คะแนนจาก 2 นัด หากทีมไทยคว้าชัยในเกมนี้ จะจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยสถิติ ชนะ 3 นัดรวด พร้อมขึ้นเป็นแชมป์กลุ่ม C

นอกจากเรื่องอันดับในกลุ่ม ฟอร์มของทีมไทยยังอยู่ในช่วงมั่นใจ โดยเกมชนะเกาหลีใต้ นภาเดช พินิจดี ทำ 25 คะแนน สูงสุดร่วมของเกม ขณะที่ชัยวัฒน์ ถุงคำ ช่วยอีก 20 คะแนน

ฝั่งไชนีสไทเปลงเล่นมา 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน และยังมีโอกาสขยับอันดับในกลุ่มจากผลการแข่งขันนัดนี้

วอลเลย์บอลชายไทย ปะทะ ไต้หวัน 2026 วันนี้ 9 ก.ย. 69
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ช่องทางชมสด ไชนีสไทเป พบ ไทย

แฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยสามารถรับชมผ่าน MONOMAX SPORTS TV และแอปพลิเคชัน MONOMAX โดยหน้าโปรแกรมของ MONOMAX ระบุคู่ไชนีสไทเป พบ ไทย เริ่มเวลา 11.30 น. วันนี้

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Volleyball World ยังเปิดถ่ายทอดการแข่งขัน AVC Men’s Volleyball Continental 2026 ผ่าน VBTV ในพื้นที่ที่ให้บริการด้วย

หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 12 กันยายน และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 13 กันยายน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 12:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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