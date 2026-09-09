ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลชาย 11.30 น. ลุ้นตบหนุ่มไทยชนะ 3 นัดรวด ปิดรอบแบ่งกลุ่ม
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม C ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 พบไชนีสไทเป วันนี้ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. หากคว้าชัยจะจบรอบแรกด้วยสถิติชนะ 3 นัดรวดและแชมป์กลุ่ม
แฟนวอลเลย์บอลไทยเตรียมส่งใจเชียร์ทัพนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น.
ทีมชาติไทยพบ ไชนีสไทเป ในกลุ่ม C ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย Volleyball World ระบุเวลาแข่งขันที่ญี่ปุ่น 13.30 น. ตรงกับเวลาไทย 11.30 น.
เกมนี้ไทยลงสนามด้วยผลงานไร้พ่าย หลังเก็บชัยมาแล้ว 2 นัดติดต่อกัน
นัดแรก ไทยเอาชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต 25 ต่อ 22, 25 ต่อ 19 และ 25 ต่อ 14 ก่อนเกมที่สองจะเฉือนเกาหลีใต้สุดมัน 3 ต่อ 2 เซต 25 ต่อ 18, 25 ต่อ 16, 20 ต่อ 25, 22 ต่อ 25 และ 15 ต่อ 12
ชัยชนะเหนือเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีสถิติชนะ 2 นัดรวด เก็บ 5 คะแนน และการันตีผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม นัดปิดกลุ่มยังมีความหมาย เพราะเกาหลีใต้ลงเล่นครบ 3 นัดก่อนหน้านี้และมี 7 คะแนน หลังเอาชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต
ไทยจึงอยู่ที่ 5 คะแนนจาก 2 นัด ขณะที่ไชนีสไทเปมี 3 คะแนนจาก 2 นัด หากทีมไทยคว้าชัยในเกมนี้ จะจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยสถิติ ชนะ 3 นัดรวด พร้อมขึ้นเป็นแชมป์กลุ่ม C
นอกจากเรื่องอันดับในกลุ่ม ฟอร์มของทีมไทยยังอยู่ในช่วงมั่นใจ โดยเกมชนะเกาหลีใต้ นภาเดช พินิจดี ทำ 25 คะแนน สูงสุดร่วมของเกม ขณะที่ชัยวัฒน์ ถุงคำ ช่วยอีก 20 คะแนน
ฝั่งไชนีสไทเปลงเล่นมา 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน และยังมีโอกาสขยับอันดับในกลุ่มจากผลการแข่งขันนัดนี้
ช่องทางชมสด ไชนีสไทเป พบ ไทย
แฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยสามารถรับชมผ่าน MONOMAX SPORTS TV และแอปพลิเคชัน MONOMAX โดยหน้าโปรแกรมของ MONOMAX ระบุคู่ไชนีสไทเป พบ ไทย เริ่มเวลา 11.30 น. วันนี้
Volleyball World ยังเปิดถ่ายทอดการแข่งขัน AVC Men’s Volleyball Continental 2026 ผ่าน VBTV ในพื้นที่ที่ให้บริการด้วย
หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 12 กันยายน และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 13 กันยายน
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