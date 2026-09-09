จริงไหม? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงิน 10,000 บาท ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่
เคลียร์ชัด! ข่าวแจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงิน 10,000 บาทให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่เป็นข่าวปลอม วอนหยุดแชร์และติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้น
จากกรณีที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า รัฐบาลเตรียมแจกเงิน 10,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคน ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2569 จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและแชร์ต่อข้อมูลเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องว่าข้อมูลที่กำลังแพร่กระจายอยู่นั้นไม่เป็นความจริง รัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินจำนวนนี้ให้กับผู้ลงทะเบียนรายใหม่แต่อย่างใด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความสับสน กระทรวงการคลังได้เน้นย้ำข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน ดังนี้
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- อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อ้างว่ามีการแจกเงิน 10,000 บาท แก่ผู้สมัครหน้าใหม่
- ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อความผิด ๆ ไปในช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรข่าวปลอม
- ขอให้ติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้น
ข้อมูลจาก : antifakenewscenter
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