ด่วน! ยิงกันในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ครูเสียชีวิต 1 ศพ
ยิงกันในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ครูเสียชีวิต 1 ศพ รายงานเบื้องต้นระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจและเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตาย
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ศพ
โดยรายงานเบื้องงต้นระบุว่า ครูเสียชีวิต 1 คน เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ เป็นแฟนผู้เสียชีวิต โดยทางโรงเรียนได้สั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว และให้ผู้ปกครองสามารถมารับเด็กกลับบ้านได้
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ทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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