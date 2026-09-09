“พิพัฒน์” เตรียมถก ซี.พี. บ่ายนี้ หารือสัญญาแอร์พอร์ตลิงก์ หลังพร้อมเดินรถต่อไปอีก 4 เดือน
“พิพัฒน์” เตรียมถก ซี.พี. บ่ายนี้ หารือสัญญาแอร์พอร์ต หลังทางเอกชนพร้อมเดินรถต่อไปอีก 4 เดือน และได้มีการยื่นเงื่อนไขมา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีขอให้ บริษัท เอเชีย เอรา วันจำกัด (ในเครือบริษัท ซี.พี.) เดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่ออีกเป็นเวลา 4 เดือน ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศหยุดเดินรถในวันที่ 30 ก.ย. เนื่องจากหมดสัญญานั้น
นายพิพัฒน์ ระบุว่า ทางเอกชน ได้ส่งหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการมาที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แล้ว โดยช่วงบ่าย วันนี้ ตนจะประชุมร่วมกับ ประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด รฟท.) และผู้ว่าฯรฟท. ทั้งนี้ ยอมรับว่าทางเอกชนยื่นเงื่อนไขเข้ามาพอสมควร ฉะนั้นจะต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขใดบ้างที่เราพอรับได้ แต่อย่างไรก็ต้องหาวิธีให้เขาเดินรถต่อ ซึ่งเขาพร้อมที่จะเดินรถต่อ แต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่รัฐจะต้องรับบางส่วน
เมื่อถามย้ำว่าบริษัทเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่ออีก 4 เดือนใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ใช่ พร้อมที่จะเดินรถต่ออีก 4 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขตนมองว่าก็น่าที่จะพอพูดคุยกันได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการหารือในช่วงบ่ายวันนี้ก่อน
เมื่อถามว่าในช่วงบ่ายวันนี้ จะได้ความชัดเจนเลยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่า เราจะต้องพยายามสรุปให้ได้ เนื่องจากอาจกระทบกับความมั่นใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งในเบื้องต้นจะสรุปว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไร เพื่อตอบไปยังผู้ประกอบการ
เมื่อถามต่อว่าจะมีแผนสำรองรองรับหรือไม่หากผลการเจรจาไม่ลงตัว นายพิพัฒน์ กล่าวยอมรับว่า ต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยตัวเราเองให้ได้ ซึ่งทางรฟท.จะให้บริษัทลูกรับช่วงต่อ
ถามต่อว่าช่วงเปลี่ยนผ่านการเดินรถจากบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัทลูกของรฟท. จะมีปัญหาหรือไม่ นายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่มีปัญหา เพราะในอดีตบริษัทลูกของรฟท.ก็เคยเดินรถก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้ามา ฉะนั้นหากเขาส่งคืนเราเราก็ส่งช่วงต่อและกลับไปบริหารเหมือนเดิม ส่วนบุคลากรส่วนหนึ่งกับภาคเอกชนก็ต้องดึงกลับ และส่วนที่ขาดก็จะมีการเติมเข้าไป
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