ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ “แค่อยากให้พัก”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 13:51 น.
ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ "แค่อยากให้พัก"

ต้า เฟ็ดเฟ่ งง รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน ไม่ต้องทำอะไรเลย ด้าน แอ๊ะ TRULY โพสต์เปิดใจ “แค่อยากให้พัก”

ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากคนในวงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง สำหรับ ต้า เฟ็ดเฟ่ ที่ล่าสุดมีคนจ้างงานเขาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยเงินสด 3 แสนบาท แต่ไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแค่ไปนั่งกินข้าว พูดคุย และได้รับเซอร์ไพรส์ด้วยเค้ก โดย ต้า โพสต์ภาพบรรยากาศในวันนั้น พร้อมระบุข้อความว่า

“เมื่อวานเป็นงานจ้างที่แปลกที่สุด คนจ้างไม่ใช่ใคร TRULY ของ พี่แอ๊ะ แอ๊ะ แม่บอกให้กินผัก เอง จ้างผมให้มานั่งกินข้าว เตรียมอาหารให้ ชวนเพื่อน ๆ มารอ ผมมาถึง งง กินข้าว ไม่ขายของ ไม่มีจอแสดงรายได้ ไม่ต้องทำยอด ไม่ต้องมาไลฟ์ อยู่ ๆ พอเที่ยงคืน ยกเค้กมา พอเป่าเค้ก แอบซ่อนเงินไว้ในเค้ก 300,000 บาท งงไปหมด งานจ้างแบบไหนวะ

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เป็นคืนที่ได้พัก ได้นั่ง ได้กิน ได้คุย ได้เล่า ได้กลับเป็นคนธรรมดา แล้วก็คิดได้ว่า พวกผมทำคลิปให้หลายคนได้ดูตอนกินข้าว วันนี้พวกผมมานั่งกินข้าวแล้วคุยกับพวกคุณ ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นเพื่อนกินข้าวที่น่ารักที่สุดเลยครับ วิดิโอที่ทีม ทรูลี่ทำมาให้เอาผมร้องให้อีกรอบ อยากขอบคุณไอ้ต้าในวันนั้นที่อดทนผ่านมาได้จนมีวันนี้ จะเอาเงินที่ได้คืนแกค่าหนี้แกไม่รับบอกให้รวยกว่าแกก่อนค่อยคืน ถือเป็นค่าจ้างที่สูงสุดในการจ้างงานเลยครับ 1 ชม 300,000 บาท

การได้นั่งกินข้าวกับทุกคน คือของขวัญที่ดีสุดในปีนี้ของผมเลยครับ”

ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ แค่อยากให้พัก-5

ขณะที่ทางด้าน แอ๊ะ TRULY ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว แอ๊ะ แม่บอกให้กินผัก ด้วยเช่นกัน โดยระบุว่า “เพิ่งเคยจ้างเด็กมานั่งกินข้าวหวะ ไม่เอ็นผมด้วย นั่งเล่นกันเอง ดีใจ ได้เห็นพัก ปกติหลังจนโหนกระแส ต้ายังไม่ได้พักเลย ไม่มีเวลากินข้าว กลับบ้านนอนไม่อาบน้ำ มะคืนเลยคิดไอเดียว่า จ้างมาพัก ไม่ต้องขาย ไม่ต้องทำยอด กลับมาเป็นคนปกติดู ถือเป็นการจ้างแบบ TRULY ละกัน จ้างให้ไม่ขาย เดี๋ยวขายค่อยวันหลังพักก่อนเอาแรง แต่ผ้าปูยืมวัดมาลืมคืน เอาอาสนะพระมากินข้าว ปะรื่ด ดูน้อยลง”

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ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ แค่อยากให้พัก-6

ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ แค่อยากให้พัก-3
ภาพจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่
ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ แค่อยากให้พัก-2
ภาพจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่
ต้า เฟ็ดเฟ่ รับงานกินข้าว 1 ชม. ได้เงินสด 3 แสน แอ๊ะ TRULY เปิดใจ แค่อยากให้พัก-4
ภาพจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่

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อ้างอิงจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 13:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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