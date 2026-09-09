“ธนกร” โพสต์กินน้ำส้ม ร่วมกับเพื่อน สส. “อนุทิน” โผล่เมนต์แซว “ระวังท้องเสียนะ”
“ธนกร” โพสต์กินน้ำส้มเรียกความสดชื่น ช่วงอภิปรายงบฯ ร่วมกับเพื่อน สส. “อนุทิน” อยู่นอร์เวย์ โผล่เมนต์แซว “ระวังท้องเสียนะ”
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ขณะร่วมดื่มน้ำส้มกับเพื่อน สส. ภายหลังอภิปราย ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2570 พร้อมระบุข้อความว่า “อภิปรายดึกเลยเที่ยงคืนแน่ๆ กินน้ำ ส้มแล้วสดชื่นครับ”
จากโพสต์ดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ได้เข้าไปแสดงงความคิดเห็นว่า “ระวังท้องเสียนะ” นายธนกร ตอบกลับว่า “ข้าห้องน้ำ 5 รอบแล้วครับ หมดแรงครับ55”
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