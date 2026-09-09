อธิบดีกรมการปกครอง ลุยเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เอี่ยวตั้งสุสานยิวฉะเชิงเทราโดยไม่ได้รับอนุญาต
อธิบดีกรมการปกครอง ลุยเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เอี่ยวตั้งสุสานยิวฉะเชิงเทราโดยไม่ได้รับอนุญาต เดินหน้ารื้อถอนสุสานอย่างถึงที่สุด
จากกรณีที่นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหนังสือว่าด้วยเรื่อง ให้สุสานและฌาปนสถาน JEWISH CEMETRY THAILAND รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ ภายใน 7 วัน หลังสุสานดังกล่าวตั้งโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตรวจพบฝัง 4 ศพนั้น
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องนี้ ใช้สิทธิทางศาลฯ เราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่ เพราะผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบัน
นายนฤชา ยังกล่าวอีกว่า เรื่องการอนุญาตที่ผ่านมา ต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใด ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่ นำหลายเรื่องมาพิจารณา ไม่ได้มีการต่อใบอนุญาต จึงไม่สามารถดำเนินการได้ หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องไปแก้
ส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่นั้น นายนฤชา บอกว่า เป็นความผิดล้านเปอร์เซนต์ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ย้ำว่ากฎหมายเข้มข้น มีหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติครอบคลุม ย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชน
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