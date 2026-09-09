สสจ.เชียงใหม่ เตือนภัย “ยาชุด” ฉลากภาษาพม่า ขายเกลื่อน เสี่ยงไตพัง-เสียชีวิต
สสจ.เชียงใหม่ พบ “ยาชุด” ฉลากภาษาพม่า ไม่มีทะเบียนขายเกลื่อน เตือนภัยสารปนเปื้อนเสี่ยงไตพัง-เสียชีวิต คนขายโดนโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ ออกมาโพสต์เตือนภัย ยาชุดไม่มีทะเบียน โดยมีฉลากเป็นภาษาพม่า พบปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ เสี่ยงไตพัง รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
“อันตรายอย่าซื้อกิน!! สสจ.เชียงใหม่ เตือนพบยาชุดภาษาพม่า ไม่มีทะเบียน กินเสี่ยงไตพัง คนขายผิด กม. มีโทษคุก-ปรับอ่วม
8 ก.ย. 69 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โพสต์เตือนภัย พบยาชุด-ยาไม่มีทะเบียน ภาษาพม่า ไม่รู้ส่วนประกอบที่แท้จริง ปนเปื้อนสเตียรอยด์ กินเสี่ยงไตพัง
คนขายผิดกฎหมาย
- ขายยาไม่มีทะเบียน โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี
- ขายยาชุด โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี
พบเห็นคนขายยาผิดกฎหมาย-ยาไม่มีทะเบียน แจ้งทันที สายด่วน อย. 1556 หรือติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ใกล้บ้าน”
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อ้างอิงจาก : FB เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่