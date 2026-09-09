ดูบอลสด โปรแกรมฟุตบอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026 นัดแรกเจอญี่ปุ่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 11:43 น.
ดูบอลสด โปรแกรมฟุตบอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026 นัดแรกเจอญี่ปุ่น

ชบาแก้วเปิดสนามเอเชียนเกมส์ 2026 พบญี่ปุ่น เจ้าภาพ วันที่ 14 กันยายน เวลา 17.30 น. ก่อนเจอไชนีสไทเปและเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่ม เช็กช่องถ่ายทอดสดครบที่นี่

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเปิดฉากเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยงานหนักตั้งแต่นัดแรก เมื่อมีคิวพบ ญี่ปุ่น เจ้าภาพ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

เกมนี้แข่งขันที่ ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นนัดแรกของทีมฟุตบอลไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ก่อนฟุตบอลชายจะเริ่มภารกิจในวันที่ 16 กันยายน

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แฟนบอลไทยดูสดได้ทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดย PPTV วางผังถ่ายทอดคู่ญี่ปุ่น พบ ไทย ตั้งแต่เวลา 17.30 ถึง 19.30 น.

ดูบอลสด โปรแกรมฟุตบอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย, Thai Women’s Football

“ชบาแก้ว” อยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่น ไชนีสไทเป และเวียดนาม โดยการแข่งขันฟุตบอลหญิงเริ่มก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ ซึ่งมีกำหนดวันที่ 19 กันยายน

ไทยจึงต้องเจอเจ้าภาพตั้งแต่เกมแรก ก่อนกลับมาลุ้นแต้มในอีกสองนัดที่เหลือของรอบแบ่งกลุ่ม

โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีดังนี้

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  • 14 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY
  • 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ ไชนีสไทเป ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ถ่ายทอดสด MCOT HD 30 และ AIS PLAY
  • 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ ไทย ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา ถ่ายทอดสด MCOT HD 30 และ AIS PLAY

ทีมชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของ เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้เล่น 23 คนสำหรับเอเชียนเกมส์เมื่อวันที่ 5 กันยายน

ฟุตบอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม ส่วนมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดที่ญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม โดยกีฬาหลายประเภท รวมถึงฟุตบอลและบาสเกตบอล เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิด

สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามต่อจากทีมหญิงในวันที่ 16 กันยายน เวลา 14.00 น. พบคีร์กีซสถาน ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 09 ก.ย. 2569 11:43 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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