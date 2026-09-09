รมต.กลาโหมฟิลิปปินส์ ซัดจีนไร้ยางอาย หลังส่งโน้ตแย้งทะเลจีนใต้ กลางเวทีเสวนา
รมต.กลาโหมฟิลิปปินส์ อ่านโน้ตจากรัฐบาลจีนกลางเวที ซัดจีนไร้ยางอาย หลังส่งโน้ตแย้งประเด็นพิพาททะเลจีนใต้ ในระหว่างงานเสวนา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน เว็บไซต์ Inquirer รายงานเหตุไวรัล หลังจากที่นายกิลเบอร์โต ทีโอโดโร จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ได้อ่านโน้ตที่อ้างว่ามาจากทางการจีนออกไมค์ ขณะที่เขากำลังพูดบนเวทีเสวนาด้านความมั่นคง ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี
โดยนายทีโอโดโร อ่านโน้ตที่ระบุว่า “จุดยืนของจีนต่อกรณีอนุญาโตตุลาการเรื่องทะเลจีนใต้นั้นมีความชัดเจน สม่ำเสมอ และหนักแน่น กระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ”
โดยจดหมายดังกล่าวน่าจะพูดถึง คดีความทางกฎหมายในปี พ.ศ. 2559 ที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยคดีดังกล่าวมีชื่อว่า คดีอนุญาโตตุลาการทะเลจีนใต้ ซึ่งมีคำตัดสินว่า จีนดำเนินการถมทะเลและขยายพื้นที่ทางบกโดยมิชอบในน่านน้ำอาณาเขตของฟิลิปปินส์
นายทีโอโดโรอ่านต่อว่า กระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีทะเลจีนใต้ละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และคำตัดสินดังกล่าว “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ และไม่มีผลบังคับใช้” รวมทั้งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
นายทีโอโดโรออกความเห็นว่า “ดังนั้น สิ่งที่คุณลงนามในอนุสัญญา UNCLOS ก็หมายความว่ามันละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ นั่นคือสิ่งที่คุณกำลังบอกใช่ไหม”
บันทึกดังกล่าวยังระบุด้วยว่า จีน ไม่ยอมรับและไม่รับรองคำตัดสินดังกล่าว และจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำตัดสินนั้น ทำให้ทีโอโดโรกล่าวติดตลกว่า “ก็แน่นอนอยู่แล้ว เพราะคุณแพ้”
ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ แสดงความไม่พอใจว่า การกระทำของจีนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้ความเคารพ และชี้ว่าคำดังกล่าวไม่ให้เกียรติผู้จัด หากนี่คือจุดยืนของฝ่ายจีนที่ส่งมาถึงตน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเปรียบเสมือนการโยนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ลงพื้นแล้วเหยียบซ้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นการไม่ให้เกียรติและขาดมารยาทขั้นพื้นฐานที่พึงมีต่อสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเจ้าภาพผู้เปี่ยมด้วยไมตรีจิต รวมถึงผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ณ ที่แห่งนี้อีกด้วย พร้อมปิดท้ายเป็นภาษาฟิลิปปินส์ว่า ทำตัวให้มีมารยาทหน่อย รู้จักละอายใจบ้าง
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