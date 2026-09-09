ท่านอ้วน จุฑาวัชร สมัครงาน CEO การบินไทย ชูประสบการณ์ 25 ปี
ท่านอ้วน จุฑาวัชร สมัครงานตำแหน่ง CEO การบินไทย ชูประสบการณ์ด้านการบินนานาชาติ 25 ปี หวังช่วยพัฒนาองค์กร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความจาก linkedin ของ ท่านอ้วน จุฑาวัชร ระบุว่า “ท่านพี่อ้วนสมัครงานกับการบินไทย ขอให้โชคดีครับ My dear elder brother has submitted his application to Thai Airways International to be considered for their CEO role. Good luck!”
ท่านอ้วน จุฑาวัชร เขียนข้อความร่ายยาวถึงการสมัครงานครั้งนี้ว่า “บางครั้งเราต้องกล้าที่จะเสนอชื่อตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งในตัวเลือก แม้จะรู้ว่าโอกาสนั้นอาจมีเพียงริบหรี่ก็ตาม
หลังจากสั่งสมประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติมานานกว่า 25 ปี ล่าสุดผมตัดสินใจเสนอชื่อตัวเองเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอันทรงเกียรติของการบินไทย
ผมเข้าใจดีถึงความยิ่งใหญ่ของโอกาสในครั้งนี้ ทราบดีถึงความสามารถของผู้สมัครท่านอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณา และรู้ตัวดีว่าโปรไฟล์ของผมอาจจะดูแตกต่างจากแนวทางทั่วไป แต่ก็ทำให้ผมได้หยุดพักและมองย้อนกลับไปถึงเส้นทางที่พาผมก้าวมาถึงจุดนี้
ผมเริ่มต้นจากการเป็นช่างเทคนิคอากาศยาน ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรควบคุมการซ่อมบำรุง บริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน ดูแลโครงการซ่อมบำรุง (MRO) และการจัดการอากาศยานขัดข้อง (AOG) ไปจนถึงการบริหารทีมงานและศูนย์ปฏิบัติการด้านการบิน
ปัจจุบัน ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ CAMP Systems International ผมทำงานร่วมกับเครือข่ายการบินทั่วโลก ทั้งผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ ผู้ให้บริการ องค์กรด้านเทคโนโลยี และทีมผู้บริหารระดับสูง เพื่อดูแลเรื่องความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลอากาศยาน ความน่าเชื่อถือ การบูรณาการด้านดิจิทัล และอนาคตของการสนับสนุนวงจรชีวิตอากาศยาน
ในระหว่างการทำงาน ผมคว้าปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการบิน ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การบิน สาขาการจัดการการบินและอวกาศ ปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ (Juris Doctor) และล่าสุดเพิ่งสำเร็จหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจาก Harvard Business School
เส้นทางอาชีพของผมคือเส้นทางปกติสำหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือไม่? คำตอบคือ ไม่
แต่บางที มุมมองที่แตกต่างอาจซ่อนคุณค่าบางอย่างเอาไว้
นั่นอาจเป็นเหตุผลสำคัญของการเสนอชื่อตัวเอง บางทีอาจมีใครสักคนมองเห็นวิสัยทัศน์ด้านการบินในมุมที่พวกเขาไม่เคยนึกถึงมาก่อน มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาใหม่ ๆ หรืออาจเปิดประตูสู่อีกเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
ผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้จะนำพาไปสู่จุดไหน แต่ผมรู้สึกยินดีและพร้อมยอมรับทุกผลลัพธ์ที่จะตามมา
ประเทศไทยคือแผ่นดินเกิดของผม ส่วนการบินคือสายอาชีพที่ผมทุ่มเทมาตลอดชีวิตการทำงาน เมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ ผมพบว่าตัวเองเริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าสองส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้จะมาบรรจบกันได้อย่างไร
บางครั้งเราต้องกล้าเสนอตัวออกไปก่อนที่จะรู้ด้วยซ้ำว่าบทสนทนาจะมุ่งไปในทิศทางใด
มารอดูกันครับว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไป”
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