ถกสนั่น คนวิ่งออกกำลังกายบนถนน คุ้มไหมเสี่ยงตาย หวั่นเกิดอุบัติเหตุ
โซเชียลแห่ถก คนวิ่งออกกำลังกายบนถนนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ชาวเน็ตชี้พื้นเรียบถนอมเข่าแต่อันตรายถึงชีวิต แนะทางออกควรใช้สวนสาธารณะ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 เพจ Drama-addict แชร์ข้อความและภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งตั้งข้อสงสัยถึงกลุ่มคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายบนถนนร่วมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมนี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้หากรถขับมาด้วยความเร็ว
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกัน
หลังภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็น บางส่วนวิเคราะห์ว่าคนวิ่งอาจมองว่าพื้นถนนเรียบกว่าทางเท้า ช่วยลดแรงกระแทกและถนอมข้อเข่า แต่ลืมนึกถึงความปลอดภัย ขณะที่อีกส่วนแนะนำว่าบางพื้นที่มีสวนสาธารณะพร้อมเลนวิ่งและปั่นจักรยานแยกชัดเจน แต่ยังมีคนเลือกออกมาวิ่งบนถนนรอบนอกที่รถสัญจรตามปกติ
การใช้ถนนร่วมกันต้องอาศัยวินัยจราจรและมารยาท ทั้งรถและคนต่างมีสิทธิ์ใช้งาน หากทุกคนเคารพกฎก็สามารถลดอันตรายลงได้ ความเห็นหนึ่งแนะนำนักวิ่งควรวิ่งสวนเลนการจราจรเพื่อให้มองเห็นรถที่พุ่งเข้ามา และต้องวิ่งชิดริมเพื่อไม่กีดขวางทางรถ รวมทั้งแนะให้พกโทรศัพท์มือถือและเปิดไฟฉายขณะวิ่ง หากมีเหตุเสี่ยงสามารถยกไฟฉายส่องเตือนยานพาหนะได้ทันที
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