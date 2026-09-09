พายุฝนถล่ม นาโกย่า น้ำท่วมหนัก สั่งอพยพนักกีฬา ก่อนพิธีเปิด เอเชียนเกมส์ 19 ก.ย.นี้
พายุฝนถล่ม นาโกย่า น้ำท่วมหนัก สั่งอพยพนักกีฬา ก่อนพิธีเปิด เอเชียนเกมส์ 19 ก.ย.นี้ พบน้ำรั่วเข้าสนามแข่ง รถไฟ-รถบัสหยุดวิ่งทั้งเมือง
สื่อของญี่ปุ่นรายงานว่า เกิดพายุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ถล่มเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ-นาโกย่า (Asian Games 2026) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้สั่งอพยพนักกีฬาออกจากสถานที่พักบริเวณท่าเรือการ์เดนฟูโตะไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนจะอนุญาตให้ทัพนักกีฬาเดินทางกลับเข้าพื้นที่หลังทางการยกเลิกคำสั่งอพยพในเวลาต่อมา
มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ทางญี่ปุ่นไม่ได้มีการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬา โดยเป็นการกระจายสถานที่พักออกเป็นหลายพื้นที่ โดยหนึ่งในสถานที่พักของนักกีฬาคือการนำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นที่พักบริเวณท่าเรือการ์เดนฟูโตะ ซึ่งเพิ่งเปิดให้เข้าพักเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนักกีฬาจากประเทศจอร์แดนและชาติอื่นๆ เริ่มเข้าพักแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
อิจิโระ ฮิโรซาวะ นายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหายของสถานที่จัดงานทั้งหมดอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาโกย่าตรวจพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปในอาคารจัดการแข่งขันหลายแห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของสนามแข่งขันที่กำลังจะเปิดฉากในอีกไม่กี่วันนี้
สถานการณ์พายุฝนที่พัดถล่มครั้งนี้ ยังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ มวลน้ำท่วมขังถนนหลายสายทั่วเมืองนาโกย่า ระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟใต้ดินและรถโดยสารประจำทางต้องระงับการให้บริการทุกเส้นทางตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางการญี่ปุ่น เนื่องจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ไอจิ-นาโกย่า มีกำหนดเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายนนี้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเสียหายให้ทันเวลาก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
ที่มา: NIKKEI, NIKKAN SPORTS, MAINICHI
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